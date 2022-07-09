Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Хэмилтон: Просто немыслимо, что люди радовались аварии Следующая / Сила Ferrari и погнутое рулевое. Льюис подвел итоги спринта
Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Леклер предупредил Сайнса о недопустимости борьбы в воскресенье

По мнению пилота Ferrari, догнать в главной гонке уик-энда Макса Ферстаппена реально только в том случае, если не отвлекаться на внутрикомандные баталии

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Леклер предупредил Сайнса о недопустимости борьбы в воскресенье
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Первые круги субботнего спринта в Шпильберге прошли под знаком красивого поединка пилотов Ferrari. Карлос Сайнс лучше стартовал и опередил Шарля Леклера, но затем попробовал атаковать Макса Ферстаппена и вновь оказался позади напарника. 

После этого испанец провел несколько очень острых выпадов, но получил достойный отпор и остался позади. Воспользовавшись этой борьбой, гонщик Red Bull создал отрыв и без проблем одержал победу. 

Оценивая эту ситуацию, Леклер отметил, что в главной гонке уик-энда такой сценарий был бы крайне нежелательным.

«Завтра нас ждет длинная гонка, в которой контроль за состоянием шин будет куда важнее, чем сегодня, – объяснил монегаск на медиа-брифинге. – Так что мы, пожалуй, не можем позволить себе действовать так, как сегодня».

Он добавил: «Могли бы мы сегодня победить [без борьбы между собой]? Не думаю, так как Макс тоже очень здорово контролировал свои шины и отрыв от нас.

Хотя, конечно, никогда нельзя предсказать, что могло бы случиться. Сегодня мы поборолись – и получилось то, что получилось».

Сайнс со своей стороны согласился, что борьба с партнером по команде не повлияли на исход гонки.

«Сегодня мы едва ли могли что-то выиграть или проиграть в нашей дуэли, – объяснил Карлос. – Речь шла о разнице в одно очко. Это спринт, тут их дают не так много. К тому же, Макс очень уверенно контролировал ход гонки. Так что я не считаю, что мы что-то проиграли». 

Говоря о том, позволит ли команда внутреннюю борьбу в гонке, Леклер был лаконичен: «Не мне судить о подобных вещах. Чтобы устанавливать правила, есть Маттиа [Бинотто, глава команды]». 

Сайнс добавил: «Маттиа решит. Нам надо убедиться, что мы как можно ближе к Максу. Именно этого надо постараться добиться завтра».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Хэмилтон: Просто немыслимо, что люди радовались аварии
Предыдущая новость

Хэмилтон: Просто немыслимо, что люди радовались аварии
Следующая новость

Сила Ferrari и погнутое рулевое. Льюис подвел итоги спринта

Сила Ferrari и погнутое рулевое. Льюис подвел итоги спринта
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
«Токсичный, слишком милый, нестабильный». Марко высказался о пилотах Red Bull
Формула 1

«Токсичный, слишком милый, нестабильный». Марко высказался о пилотах Red Bull

Ferrari вернула в Шпильберге оригинальный логотип 1932 года Гран При Австрии
Формула 1

Ferrari вернула в Шпильберге оригинальный логотип 1932 года

Ферстаппен ответил Вольфу: Да у Mercedes самое гибкое днище в пелотоне
Формула 1

Ферстаппен ответил Вольфу: Да у Mercedes самое гибкое днище в пелотоне

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Перегрев шин помешал Сайнсу продолжить дуэль с Леклером Гран При Австрии
Формула 1

Перегрев шин помешал Сайнсу продолжить дуэль с Леклером

Сайнс обрадовался поражению в квалификации. И вот почему Гран При Австрии
Формула 1

Сайнс обрадовался поражению в квалификации. И вот почему

Что мировые СМИ написали про Гран При Великобритании Гран При Великобритании
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Великобритании

Ferrari Больше от
Ferrari
Mercedes и Ferrari пришлось опровергать слухи о противодействии VW
Формула 1

Mercedes и Ferrari пришлось опровергать слухи о противодействии VW

Бинотто о слухах про раскол в Ferrari: Это неправда, я сам проверял
Формула 1

Бинотто о слухах про раскол в Ferrari: Это неправда, я сам проверял

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Гран При Австрии
Формула 1

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Перес: Все новинки Red Bull больше подходят Ферстаппену
Формула 1 Формула 1

Перес: Все новинки Red Bull больше подходят Ферстаппену

Феттеля наказали за неуважение к директору гонки. Но не строго
Формула 1 Формула 1

Феттеля наказали за неуважение к директору гонки. Но не строго

Сила Ferrari и погнутое рулевое. Льюис подвел итоги спринта
Формула 1 Формула 1

Сила Ferrari и погнутое рулевое. Льюис подвел итоги спринта

Леклер предупредил Сайнса о недопустимости борьбы в воскресенье
Формула 1 Формула 1

Леклер предупредил Сайнса о недопустимости борьбы в воскресенье

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.