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Первые круги субботнего спринта в Шпильберге прошли под знаком красивого поединка пилотов Ferrari. Карлос Сайнс лучше стартовал и опередил Шарля Леклера, но затем попробовал атаковать Макса Ферстаппена и вновь оказался позади напарника.

После этого испанец провел несколько очень острых выпадов, но получил достойный отпор и остался позади. Воспользовавшись этой борьбой, гонщик Red Bull создал отрыв и без проблем одержал победу.

Оценивая эту ситуацию, Леклер отметил, что в главной гонке уик-энда такой сценарий был бы крайне нежелательным.

«Завтра нас ждет длинная гонка, в которой контроль за состоянием шин будет куда важнее, чем сегодня, – объяснил монегаск на медиа-брифинге. – Так что мы, пожалуй, не можем позволить себе действовать так, как сегодня».

Он добавил: «Могли бы мы сегодня победить [без борьбы между собой]? Не думаю, так как Макс тоже очень здорово контролировал свои шины и отрыв от нас.

Хотя, конечно, никогда нельзя предсказать, что могло бы случиться. Сегодня мы поборолись – и получилось то, что получилось».

Сайнс со своей стороны согласился, что борьба с партнером по команде не повлияли на исход гонки.

«Сегодня мы едва ли могли что-то выиграть или проиграть в нашей дуэли, – объяснил Карлос. – Речь шла о разнице в одно очко. Это спринт, тут их дают не так много. К тому же, Макс очень уверенно контролировал ход гонки. Так что я не считаю, что мы что-то проиграли».

Говоря о том, позволит ли команда внутреннюю борьбу в гонке, Леклер был лаконичен: «Не мне судить о подобных вещах. Чтобы устанавливать правила, есть Маттиа [Бинотто, глава команды]».

Сайнс добавил: «Маттиа решит. Нам надо убедиться, что мы как можно ближе к Максу. Именно этого надо постараться добиться завтра».