Леклер предсказал плотную борьбу за титул после ухода Хэмилтона
По мнению пилота Ferrari, в его поколении есть сразу несколько очень талантливых гонщиков.
За прошедшие десять лет в Формуле 1 только трое выигрывали титулы чемпионов мира. Четыре раза это удалось Себастьяну Феттелю, пять раз Льюису Хэмилтону и однажды – Нико Росбергу. Однако Росберг уже завершил свою карьеру, а Феттель и Хэмилтон скоро достигнут того возраста, когда большинство гонщиков перестают бороться за титул.
По мнению многих, через несколько лет в Формуле 1 развернется борьба между теми, кому сейчас немногим больше двадцати лет. И быстрейшими из молодых в пелотоне являются пилот Ferrari Шарль Леклер и гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
По мнению Леклера, после ухода Хэмилтона борьба за титул станет гораздо плотнее.
«Для меня с Максом будущее выглядит прекрасным, – заявил Леклер в эфире итальянской версии телеканала Sky F1. – Но речь не только о нас с ним. Во всем нашем поколении встречается много очень талантливых пилотов.
Так что победить в будущем станет еще сложнее. Но я, конечно, будут стараться изо всех сил».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Автор
|Сергей Иванов
Леклер предсказал плотную борьбу за титул после ухода Хэмилтона
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