Леклер предсказал непростую борьбу с Red Bull в Майами

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Пилоты Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли первый ряд стартового поля Гран При Майами, однако из преимущество в скорости над соперниками из Red Bull не казалось подавляющим.

Сразу после сессии Леклер обозначил расклад на гонку. По его словам, их красные болиды быстры за счет скорости в поворотах, однако соперники развивают большую максимальную скорость, а значит на прямых получат возможность атаковать.

«На этой трассе мы быстры в поворотах, а у Red Bull есть преимущество в скорости на прямых, – сказал Леклер. – Так что гонка не обещает быть простой. Но мы стартуем с первого ряда, что очень приятно после того, как из-за собственной ошибки я испортил гонку в Имоле.

Мне очень приятно выступать здесь. Трибуны полны, я вижу много фанатов Ferrari. Приятно наблюдать, насколько сильно вырос интерес к нашему чемпионату в США».