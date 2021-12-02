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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Леклер предсказал много обгонов в Джидде

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По словам пилота Ferrari, трасса на треть состоит из зон DRS

Леклер предсказал много обгонов в Джидде

Новая трасса в Саудовской Аравии, которая в этот уик-энд принимает первый в истории страны Гран При, формально является городской, но не похожа на другие подобные треки. Она очень скоростная, что в теории должно быть на руку пилотам Mercedes. С другой стороны, в ней много и быстрых поворотов, а там, по крайней мере по мнению спортивного советника Red Bull Хельмута Марко, уже быстрее будут «Быки».

Так или иначе, пилот Ferrari Шарль Леклер отметил еще одну важную особенность трассы в Джидде: множество мест для обгонов.

«Здесь много зон DRS, и они очень-очень длинные, – сказал в четверг Леклер. – У меня сложилось впечатление, что тут чуть ли не треть всей дистанции проезжается с открытом крылом. Так что я не думаю, что обгонять здесь будет как-то сложно. Не так сложно, как на обычных городских трассах.

При этом это очень сложная трасса в плане вождения. Здесь высоченные скорости, и ты несешься близко к стене. Так что нельзя допускать ни малейших ошибок.

Первые десять кругов на симуляторе мне было сложно избегать касаний стен, но это потому, что я просто не запомнил траекторию, а здесь где-то 27 поворотов. Но после пары сессий я почувствовал себя уверено, стал получать удовольствие от этой трассы. Так что жду, когда сяду за руль».

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