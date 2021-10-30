Леклер пожелал увидеть девушку на старте Формулы 1

Уже более 40 лет в основном составе пилотов Формулы 1 не выступает ни одной женщины. Последней бела Лелла Лобмарди в 1970-е, а с тех пор женщины как максимум принимали участие в тестах. В частности, двухкратная победительница чемпионата W Series считается запасным пилотом Williams.

Эта ситуация кажется противоестественной для пилота Ferrari Шарля Леклера.

«Я был бы счастлив увидеть девушку среди участниц Формулы 1 в ближайшие годы, – заявил Леклер в ролике для спонсора его команды Mission Winnow. – Но не какой-то квоте для девушек, а потому, что она достаточно талантлива для нашего чемпионата. Мне видится, что сейчас есть несколько очень талантливых гонщиц, которым нашлось бы место в Формуле 1 в ближайшие несколько лет».

Леклер не уточнил, кого он имел ввиду, однако речь может идти как раз о Чедвик. Напомним, что самой успешной представительницей российского автоспорта на данный момент является, пожалуй, Ирина Сидоркова. Власти США не позволили Ирине принять участие в двух финальных гонках W Series, но накануне их старта она занимала седьмое место в общем зачете.