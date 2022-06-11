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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Леклер пожаловался на падение мощности, которое сам и устроил

По ходу тренировки пилот перевел силовую установку в щадящий режим и забыл об этом

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Леклер пожаловался на падение мощности, которое сам и устроил
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Шарль Леклер показал лучшее время по ходу пятничных тренировок в Баку, однако по ходу заездов успел пожаловаться по радио команде на потерю мощности силовой установки. В ответ ему передали, что телеметрия показывает полный порядок, что несколько сконфузило пилота.

После заездов у него спросили, что вообще это было.

«С мотором все было в порядке, просто я сам изменил режим его работы и забыл об этом», – признался монегаск.

В целом Леклер высоко оценил темп своей машины и понадеялся на успешный уик-энд.

«Мы позитивно провели пятницу, смогли прибавить в скорости во второй тренировке, – сказал гонщик. – Но все же есть над чем поработать к субботе. В целом, мы можем быть довольны тем, как деградируют шины и рассчитывать на хорошую скорость не только в квалификации, но и в гонке.

Я не знаю, когда нам удастся отыграться, но надеюсь, что это произойдет уже в этот уик-энд. Если мы сами не совершим ошибок, то вполне можем выиграть».

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