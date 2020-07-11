Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Гонка через
18 Часов
:
08 Минут
:
03 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
138 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

Поделились
Комментарии
Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята
Автор:
, Ответственный редактор
11 июл. 2020 г., 17:43

Судьи FIA признали монегаска виновным – теперь он будет стартовать не 11-м, а 14-м

По ходу второго сегмента субботней сессии Гран При Штирии Шарль Леклер помешал Даниилу Квяту в девятом и десятом повороте, испортив быстрый круг.

«Гонщик машины №16 [Леклер] был должным образом проинформирован командой после седьмого поворота о приближении машины №26 [Квята] и необходимости следить за трафиком, – говорится в официальном документе по итогам разбирательства. – После этого он ускорился перед девятым поворотом, но вновь замедлился, заметив впереди другой автомобиль, который мог бы стать для него помехой на быстром круге.

Гонщик машины №16 заявил. что ничего не мог увидеть в зеркалах заднего вида из-за плохих погодных условий. Видеозаписи и данные телеметрии свидетельствуют, что гонщик машины №26 был заблокирован гонщиком машины №16 в девятом и десятом поворотах. 

Хотя погода осложняла видимость, а у пилота не было намерения блокировать соперника, судьи признали, что гонщик машины №16 был информировал о приближении машины №26 и мог бы действовать иначе – а потому применили указанное наказание».

В итоге ни Леклеру, ни Квяту не удалось пройти дальше второго сегмента: пилот Ferrari показал 11-й результат, AlphaTauri – 14-й.

Однако после вынесенного решения Квят будет на решетке впереди своего обидчика, также на одну позицию поднимутся Джордж Расселл (который станет 11-м) и Лэнс Стролл.

Также судьи рассмотрели другое действие Леклера – он не сразу свернул в боксы, когда были вывешены красные флаги. Здесь никаких наказаний не последовало.

«Красный флаг появился в момент, когда пилот машины №9 [Леклер] находился в девятом повороте и был полностью сконцентрирован на его прохождении. Гонщик жестко затормозил, более не ускорялся и рассматривал возможность въезда в боксы с пересечением белой линии, но не стал делать этого по соображениям безопасности.  

Действия гонщика признаны соответствующими ситуации: он остался на трассе и проехал еще круг на безопасной скорости. Принимая это во внимание, судьи решили не предпринимать никаких действий».

Аналогичное решение было принято и в отношении Кими Райкконена, который «Попробовал сразу заехать в боксы, но не смог сделать это».

Серхио Переса простили за слишком высокий темп под желтыми флагами – представители FIA сочли, что он замедлился настолько, насколько это было возможно в условиях дождевой сессии. 

Ранее штраф в три позиции уже присудили Ландо Норрису за обгон под желтыми флагами в тренировке.

Читайте также:

Следующая новость
Гран При Штирии: дуэли в квалификациях

Предыдущая новость

Гран При Штирии: дуэли в квалификациях

Следующая новость

Вольф не считает DAS причиной успеха Хэмилтона

Вольф не считает DAS причиной успеха Хэмилтона

Самое читаемое Сегодня

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята
Формула 1 / Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

Шварцман впервые выиграл в Формуле 2 и вышел в лидеры сезона
Формула 2 / Формула 2

Шварцман впервые выиграл в Формуле 2 и вышел в лидеры сезона

Феттель сделает заявление в Венгрии
Формула 1 / Формула 1

Феттель сделает заявление в Венгрии

Гран При Штирии: стартовая решетка
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка

Ферстаппен об ошибке в квалификации: Это из-за Феттеля
Формула 1 / Формула 1

Ферстаппен об ошибке в квалификации: Это из-за Феттеля

Леклер и Квят утонули, пока Расселл седлал волну. Герои и неудачники квалификации в Штирии
Формула 1 / Формула 1

Леклер и Квят утонули, пока Расселл седлал волну. Герои и неудачники квалификации в Штирии

Вольф не считает DAS причиной успеха Хэмилтона
Формула 1 / Формула 1
51мин

Вольф не считает DAS причиной успеха Хэмилтона

Хэмилтон выиграл дождевую квалификацию в Штирии. Ferrari далеко позади
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон выиграл дождевую квалификацию в Штирии. Ferrari далеко позади

Самое важное:

Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин
Формула 1 / Формула 1
28мин

Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин

Вольф не считает DAS причиной успеха Хэмилтона
Формула 1 / Формула 1
51мин

Вольф не считает DAS причиной успеха Хэмилтона

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята
Формула 1 / Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

Гран При Штирии: дуэли в квалификациях
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: дуэли в квалификациях

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

2
Формула 2

Шварцман впервые выиграл в Формуле 2 и вышел в лидеры сезона

3
Формула 1

Феттель сделает заявление в Венгрии

4
Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка

5
Формула 1

Ферстаппен об ошибке в квалификации: Это из-за Феттеля

Последние видео

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Самое важное:

«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере
Формула 1

«Полностью доверился инженеру». Сайнс о лучшей квалификации в карьере

Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин
Формула 1

Перес провалил квалификацию из-за прогрева шин

Вольф не считает DAS причиной успеха Хэмилтона
Формула 1

Вольф не считает DAS причиной успеха Хэмилтона

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята
Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

Гран При Штирии: дуэли в квалификациях
Формула 1

Гран При Штирии: дуэли в квалификациях

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.