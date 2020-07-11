Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

По ходу второго сегмента субботней сессии Гран При Штирии Шарль Леклер помешал Даниилу Квяту в девятом и десятом повороте, испортив быстрый круг.

«Гонщик машины №16 [Леклер] был должным образом проинформирован командой после седьмого поворота о приближении машины №26 [Квята] и необходимости следить за трафиком, – говорится в официальном документе по итогам разбирательства. – После этого он ускорился перед девятым поворотом, но вновь замедлился, заметив впереди другой автомобиль, который мог бы стать для него помехой на быстром круге.

Гонщик машины №16 заявил. что ничего не мог увидеть в зеркалах заднего вида из-за плохих погодных условий. Видеозаписи и данные телеметрии свидетельствуют, что гонщик машины №26 был заблокирован гонщиком машины №16 в девятом и десятом поворотах.

Хотя погода осложняла видимость, а у пилота не было намерения блокировать соперника, судьи признали, что гонщик машины №16 был информировал о приближении машины №26 и мог бы действовать иначе – а потому применили указанное наказание».

В итоге ни Леклеру, ни Квяту не удалось пройти дальше второго сегмента: пилот Ferrari показал 11-й результат, AlphaTauri – 14-й.

Однако после вынесенного решения Квят будет на решетке впереди своего обидчика, также на одну позицию поднимутся Джордж Расселл (который станет 11-м) и Лэнс Стролл.

Также судьи рассмотрели другое действие Леклера – он не сразу свернул в боксы, когда были вывешены красные флаги. Здесь никаких наказаний не последовало.

«Красный флаг появился в момент, когда пилот машины №9 [Леклер] находился в девятом повороте и был полностью сконцентрирован на его прохождении. Гонщик жестко затормозил, более не ускорялся и рассматривал возможность въезда в боксы с пересечением белой линии, но не стал делать этого по соображениям безопасности.

Действия гонщика признаны соответствующими ситуации: он остался на трассе и проехал еще круг на безопасной скорости. Принимая это во внимание, судьи решили не предпринимать никаких действий».

Аналогичное решение было принято и в отношении Кими Райкконена, который «Попробовал сразу заехать в боксы, но не смог сделать это».

Серхио Переса простили за слишком высокий темп под желтыми флагами – представители FIA сочли, что он замедлился настолько, насколько это было возможно в условиях дождевой сессии.

Ранее штраф в три позиции уже присудили Ландо Норрису за обгон под желтыми флагами в тренировке.