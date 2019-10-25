Леклер пообещал не рисковать на старте в Мехико

На «Сузуке» Шарль Леклер врезался в Макса Ферстаппена во втором повороте после старта, эта авария испортила гонку обоим пилотам. В преддверии Гран При Мексики Леклер рассказал, что отныне будет действовать осторожнее.

«Думаю, что в первом повороте совсем не стоило так рисковать, – признался Шарль журналистам в четверг. – Я потерял совсем немного очков, но да, это очень печально, так действовать было ни к чему.

Если бы я мог вернуться в прошлое, то сделал бы все иначе. Такие ситуации иногда происходят, я просто допустил ошибку, вот и всё. Как я уже сказал, это будет мне уроком – вероятно, я буду осторожнее на следующем старте».

В Японии Леклер получил штрафы за аварию и за то, что долго оставался на трассе на поврежденной машине. Монегаск полностью признал свою ошибку, когда посмотрел записи с бортовых камер.

«Я ожидал [наказания] как только вошел в комнату судей. Я видел повтор, было бы неправильно оставить это без штрафа», – сказал Шарль.

Леклер также отметил, что с Ферстаппеном у него остаются здоровые отношения: «Мы немного поговорили, прежде чем пойти к судьям. Он понимал, что я ошибся, такое случается. С этим не было проблем».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл