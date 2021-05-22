Леклер после поула: Мне всегда не везет в Монако

Шарль Леклер завоевал поул на Гран При Монако, однако завершил квалификацию аварией. Будучи лидером сессии, он разбился в заключительной попытке и не дал завершить вторые круги своим конкурентом.

Монегаск признал, что авария подпортила ему ощущения от поула, но он все равно рад результату.

«Жаль завершать квалификацию аварией, ощущения уже не те, – сказал Леклер. – Но в то же время я невероятно доволен своим первым быстрым кругом. Я не слишком здорово прошел первый сектор, но во втором и третьем выжал максимум.

Мне было трудно справиться психологически. Я испытывал столько эмоций, пока был за рулем, но сказал себе, что пора собраться. И мне удалось. Очки раздают завтра, но должен признать, что первое и четвертое места на решетке стали для нашей команды большим сюрпризом».

Несмотря на квалификационный успех, Леклер не стал говорить о шансах на победу: «Мне здесь всегда сильно не везет. Так что посмотрим».

Также монегаск признал, что волнуется из-за возможной замены коробки передач, которая потенциально лишит его старта с первого места.