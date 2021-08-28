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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Леклер после аварии в тренировке получил новое шасси

Автор:
, главный редактор

Инцидент не выглядел серьезным – но быстро устранить повреждения монокока Ferrari не смогла

Леклер после аварии в тренировке получил новое шасси

Команда Ferrari вечером в пятницу была вынуждена собрать автомобиль Шарля Леклера вокруг нового монокока. Причиной стали повреждения, которые получил автомобиль монегаска в аварии по ходу второй тренировки Гран При Бельгии. Замена шасси не приведет к каким-либо штрафам.

Накануне машину Леклера занесло в момент начала разгона на выходе из поворота Лекомб (в этот момент болид движется со скоростью около 150 км/ч). Пилот не смог скорректировать занос – и автомобиль вылетел в зону безопасности с внешней стороны трассы перед поворотом Мальмеди, где ударился об отбойник левой стороной.

 

«Повреждения, полученные шасси, не могут быть устранены быстро», – сообщила команда в своем официальном заявлении. Таким образом, в субботу и воскресенье Леклер будет использовать и новый монокок, и новую силовую установку – напомним, последнюю команда была вынуждена заменить из-за повреждений, полученных в аварии на старте Гран При Венгрии.

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«Конечно, я бы предпочел обойтись без контакта со стеной, но это случается на тренировках. Постараюсь больше не допускать таких ошибок, – прокомментировал ситуацию пилот. – В первой тренировке я чувствовал себя уверенно. Во второй этого чувства уже не было. Надо бы в этом разобраться, так как мы не вносили серьезных изменений в машину».

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