Леклер после 7-го места: Одно из лучших выступлений в карьере

Шарль Леклер повредил переднее крыло на старте Гран При Штирии в борьбе с Пьером Гасли. Монегаску пришлось уже на первом круге заезжать в боксы, из-за чего он с седьмой позиции откатился на 18-ю. Однако после этого гонщик Ferrari начал постепенный прорыв и к финишу вновь оказался седьмым.

Такое выступление показалось победителю двух Гран При и обладателю 12 подиумов одним из лучших в карьере.

«Если посмотреть на первый круг, то мы провели невероятную гонку, – сказал Леклер. – И мы были невероятно быстры. Так что инцидент на первом круге помешал мне добиться чего-то намного большего.

У нас был хороший шанс. Темп был невероятным. И если не считать первый круг, то это одно из лучших моих выступлений в Формуле 1».

Следующий этап Ф1 пройдет на той же трассе в Шпильберге. И Леклер многого ждет от него: «Я очень жду следующую неделю. Сегодняшняя гонка была особенной, у нас давно не было такого темпа в гонке. Приятно это видеть».

Что касается инцидента с Гасли на первом круге, то пилот Ferrari не стал никого в нем винить: «Надо посмотреть запись со стороны. Я не знаю, это Пьер сместился влево, или я вправо. Думаю, было и то, и другое. И в итоге получился контакт».

По итогам Гран При Штирии Леклер был признан лучшим гонщиком дня.