Леклер попросил не ждать от Ferrari чудес в Мехико
По словам Шарля, несмотря на хороший темп в пятницу его команда в этот уик-энд едва ли сможет бросить вызов лидерам из Red Bull даже в квалификации.
Сильной стороной Ferrari в нынешнем чемпионате Формулы 1 остается темп на одном быстром круге. Гонщики команды завоевали уже пять поулов – хотя затем в победу удалось конвертировать только один из них.
В первый день Гран При Максики Шарль Леклер подтвердил темп алой машины SF-23, став по итогам пятницы третьим с отставанием в 0,266 секунды от неизменно быстрейшего Макса Ферстаппена из Red Bull.
Несмотря на такое обнадеживающее начало, монегаск был не особенно оптимистичен в прогнозах.
«Будет огромной неожиданностью, если и здесь мы сможем завоевать поул, – признался он в телеинтервью. – Хотя, конечно, никогда не надо говорить никогда.
Эта трасса сложна тем, что здесь очень непросто собрать быстрый круг. Кроме того, по моим ощущениям в этот уик-энд мы просто отстаем слишком серьезно. Так что работы впереди очень много».
Оценивая силу главных соперников, Шарль добавил: «Все указывает, что здесь будет очень сильна McLaren. Ну и Red Bull, разумеется – они с Максом всегда быстры. Что касается темпа Mercedes, то пока оценить его сложнее.
Мы же, как обычно, заняты своими делами. Нам известно, на какие вопросы стоит обратить внимание. Надеюсь, это позволит продвинуться на шаг вперед».
Карлос Сайнс потерял время в утренней пятничной сессии из-за отказа гидравлики (в частности, усилителя руля и коробки передач), а во второй тренировке остался 11-м.
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами
«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами «Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами
Стартовая решетка Гран При Мексики
Стартовая решетка Гран При Мексики Стартовая решетка Гран При Мексики
Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг
Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг
Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике
Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике
Мнение: какие выводы должна сделать Формула 1 после дисквалификаций в Остине
Мнение: какие выводы должна сделать Формула 1 после дисквалификаций в Остине Мнение: какие выводы должна сделать Формула 1 после дисквалификаций в Остине
Ferrari пригласила Шварцмана на тесты гиперкара WEC
Ferrari пригласила Шварцмана на тесты гиперкара WEC Ferrari пригласила Шварцмана на тесты гиперкара WEC
Самое важное:
Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации
Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации
«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами
«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами «Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами
Стартовая решетка Гран При Мексики
Стартовая решетка Гран При Мексики Стартовая решетка Гран При Мексики
Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике
Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.