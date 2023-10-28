Формула 1 Гран При Мексики
Новость

Леклер попросил не ждать от Ferrari чудес в Мехико

По словам Шарля, несмотря на хороший темп в пятницу его команда в этот уик-энд едва ли сможет бросить вызов лидерам из Red Bull даже в квалификации.

Абдулла Челик
Автор Абдулла Челик
Updated
Шарль Леклер, Scuderia Ferrari

Сильной стороной Ferrari в нынешнем чемпионате Формулы 1 остается темп на одном быстром круге. Гонщики команды завоевали уже пять поулов – хотя затем в победу удалось конвертировать только один из них. 

В первый день Гран При Максики Шарль Леклер подтвердил темп алой машины SF-23, став по итогам пятницы третьим с отставанием в 0,266 секунды от неизменно быстрейшего Макса Ферстаппена из Red Bull. 

Несмотря на такое обнадеживающее начало, монегаск был не особенно оптимистичен в прогнозах. 

«Будет огромной неожиданностью, если и здесь мы сможем завоевать поул, – признался он в телеинтервью. – Хотя, конечно, никогда не надо говорить никогда. 

Эта трасса сложна тем, что здесь очень непросто собрать быстрый круг. Кроме того, по моим ощущениям в этот уик-энд мы просто отстаем слишком серьезно. Так что работы впереди очень много». 

Оценивая силу главных соперников, Шарль добавил: «Все указывает, что здесь будет очень сильна McLaren. Ну и Red Bull, разумеется – они с Максом всегда быстры. Что касается темпа Mercedes, то пока оценить его сложнее.

Мы же, как обычно, заняты своими делами. Нам известно, на какие вопросы стоит обратить внимание. Надеюсь, это позволит продвинуться на шаг вперед». 

Карлос Сайнс потерял время в утренней пятничной сессии из-за отказа гидравлики (в частности, усилителя руля и коробки передач), а во второй тренировке остался 11-м. 

Читайте также:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Поделились
Комментарии
Предыдущая новость «Машина отличается от Остина, как день и ночь». Хэм признал проблемы в Мехико
Следующая новость Хорнер поддержал критику спринтов, назвав их правила «шуткой»
Абдулла Челик
Больше от
Абдулла Челик
Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта

Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта

Формула 1
Гран При США

Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта

«Бедолага». Гасли и Сайнс устроили пикировку после гонки

«Бедолага». Гасли и Сайнс устроили пикировку после гонки

Формула 1
Гран При Великобритании

«Бедолага». Гасли и Сайнс устроили пикировку после гонки «Бедолага». Гасли и Сайнс устроили пикировку после гонки

Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка

Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка

Формула 1
Гран При Австрии

Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка

Шарль Леклер
Больше от
Шарль Леклер
«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами

«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами

Формула 1
Гран При Мексики

«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами «Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами

Стартовая решетка Гран При Мексики

Стартовая решетка Гран При Мексики

Формула 1
Гран При Мексики

Стартовая решетка Гран При Мексики Стартовая решетка Гран При Мексики

Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг

Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг

Формула 1
Гран При Мексики

Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг

Ferrari
Больше от
Ferrari
Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике

Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике

Формула 1
Гран При Мексики

Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике

Мнение: какие выводы должна сделать Формула 1 после дисквалификаций в Остине

Мнение: какие выводы должна сделать Формула 1 после дисквалификаций в Остине

Формула 1

Мнение: какие выводы должна сделать Формула 1 после дисквалификаций в Остине Мнение: какие выводы должна сделать Формула 1 после дисквалификаций в Остине

Ferrari пригласила Шварцмана на тесты гиперкара WEC

Ferrari пригласила Шварцмана на тесты гиперкара WEC

WEC

Ferrari пригласила Шварцмана на тесты гиперкара WEC Ferrari пригласила Шварцмана на тесты гиперкара WEC

Самое важное:

Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации

Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации

«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами

«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами

F1 Формула 1
Гран При Мексики

«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами «Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами

Стартовая решетка Гран При Мексики

Стартовая решетка Гран При Мексики

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Стартовая решетка Гран При Мексики Стартовая решетка Гран При Мексики

Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике

Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.