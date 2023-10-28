Леклер попросил не ждать от Ferrari чудес в Мехико

Сильной стороной Ferrari в нынешнем чемпионате Формулы 1 остается темп на одном быстром круге. Гонщики команды завоевали уже пять поулов – хотя затем в победу удалось конвертировать только один из них.

В первый день Гран При Максики Шарль Леклер подтвердил темп алой машины SF-23, став по итогам пятницы третьим с отставанием в 0,266 секунды от неизменно быстрейшего Макса Ферстаппена из Red Bull.

Несмотря на такое обнадеживающее начало, монегаск был не особенно оптимистичен в прогнозах.

«Будет огромной неожиданностью, если и здесь мы сможем завоевать поул, – признался он в телеинтервью. – Хотя, конечно, никогда не надо говорить никогда.

Эта трасса сложна тем, что здесь очень непросто собрать быстрый круг. Кроме того, по моим ощущениям в этот уик-энд мы просто отстаем слишком серьезно. Так что работы впереди очень много».

Оценивая силу главных соперников, Шарль добавил: «Все указывает, что здесь будет очень сильна McLaren. Ну и Red Bull, разумеется – они с Максом всегда быстры. Что касается темпа Mercedes, то пока оценить его сложнее.

Мы же, как обычно, заняты своими делами. Нам известно, на какие вопросы стоит обратить внимание. Надеюсь, это позволит продвинуться на шаг вперед».

Карлос Сайнс потерял время в утренней пятничной сессии из-за отказа гидравлики (в частности, усилителя руля и коробки передач), а во второй тренировке остался 11-м.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Шарль Леклер, Ferrari SF-23