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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Леклер попросил не судить о скорости Ferrari до квалификации

Автор:
, Ответственный редактор

В первый день Гран При Венгрии оба пилота Скудерии оказались далеко от лидеров – но в команде не нашли поводов для серьезного беспокойства

Леклер попросил не судить о скорости Ferrari до квалификации

По итогам пятницы на «Хунгароринге» Шарль Леклер и Карлос Сайнс не попали даже в десятку быстрейших, уступив лучшему результату Валттери Боттаса практически полторы секунды. 

Если вспомнить, что на прошлом Гран При в Сильверстоуне Леклер лидировал на протяжении 50 кругов из 52 и финишироват вторым, такой темп алых машин показался многим слишком низким. Однако в самой команде не увидали в показанных результатах никаких поводов для опасений. 

«На самом деле, все прошло по плану, – объяснил Шарль на вечерней медиа-сессии. – Понятно, что состояние трассы немного изменилось, но с этой оговоркой мы вполне довольны ощущениями от машины. А ее скорость станет видна завтра в квалификации. 

Конечно, нам еще надо поработать, но мы на верном пути и рассчитываем к квалификации получить от машины больше». 

Он добавил: «Мы не ждем дождя. Но вот если температура немного снизится, для нас условия станут просто идеальными».

Карлос Сайнс высказал несколько иную точку зрения, отметив недостаток прогресса по ходу дня.

«Я остался доволен первой сессией, но вторая вышла странной, – объяснил испанец. –  Ощущения от машины не стали хуже, но такое впечатление, что соперники смогли прибавить больше. Возможно, нас сдержала жара. 

Все это надо проанализировать, но прогноз на завтра общает облачность, что наверняка скажется на ситуации. К сожалению, еще до начала этого этапа мы знали, что наша машина будет не особенно хороша в этих поворотах. Сегодняшний день доказал это. Стоило нам ошибиться с направлением работы, как мы сразу выпали из десятки лидеров. 

Мы, конечно, рассчитываем отыграться, но это будет непросто. Alpine и McLaren выглядят быстрыми, как и Aston Martin. Так что в финале квалификации можно ожидать интересного сражения».

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Дополнительная информация: Люк Смит

 

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