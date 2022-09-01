Леклер попросил изменить правила Ф1 после неудачи в Спа

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Шарль Леклер и Макс Ферстаппен начинали бельгийскую гонку из глубины решетки после штрафов за замену мотора. На первых кругах они сражались за позиции, пока на Ferrari не начали перегреваться тормоза правого переднего колеса.

Как оказалось, Ферстаппену пришлось проехать через тучу песка, поднятого машинами впереди из-за выезда в зону безопасности. Из-за этого защитная пленка, которую наклеивают на визор шлема, загрязнилась – пилот Red Bull сорвал ее и выкинул из кокпита.

Вышло так, что эта пленка попала в тормозной воздухозаборник Ferrari, вызвав перегрев и потребовав внеплановой остановки в боксах.

По мнению Леклера, Формуле 1 стоит скорректировать правила, чтобы такие неприятности не мешали гонщикам в будущем. Самый простой выход – оставлять пленки внутри кокпита.

«Я думаю, было бы здорово найти решение и оставлять их в машине, – сказал монегаск в четверг перед стартом Гран При в Зандфорте. – Если говорить про Спа, там кто-то терял масло или какую-то другую жидкость (Льюис Хэмилтон, охлаждающую – прим.ред.). Я сам ничего не мог увидеть, и все те, кто ехал впереди – тоже.

Потому вышло так, что при первой же возможности мы все стали отрывать эти пленки и выбрасывать их. Вся прямая оказалась завалена ими.

Я видел, как они летают вокруг меня. В такой ситуации пилот может сделать не так много.

Разумеется, я е испытываю никакого негатива к Максу, пилоты не виноваты, что такое происходит. Но надо понять, как можно оставлять эти пленки где-то внутри машины».

Строго говоря, подобные действия уже давно являются незаконными. В Международном спортивном кодексе есть статья 1.3 главы III приложения L. Там говорится: «Любые пленки, наклеенные на визор, нельзя без необходимости выбрасывать на трассу или пит-лейн».

В 2016 году FIA попробовала добиться выполнения этих требований, но натолкнулась на упорное сопротивление участников чемпионата. В конце концов Чарли Уайтинг – в то время руководитель гонок Ф1 – признал, что оставлять пленки в кокпите более рискованно, чем избавляться от них. И на время тема отошла на второй план.

На вопрос об этом Леклер ответил: «Думаю, были причины не требовать выполнения правила. Но я не в курсе того, что тогда было. Наверное, надо искать другие решения».

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