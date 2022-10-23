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Формула 1 / Гран При США Новость

Леклер пообещал провести гонку «без безумного риска»

В квалификации Гран При США Шарль стал вторым, но гонку ему предстоит начинать с 12-го места

Александр Кабановский
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Леклер пообещал провести гонку «без безумного риска»
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Еще до старта главной субботней сессии в Остине стало известно, что Шарля Леклера даже в самом лучшем случае ждет старт максимум с 11-й позиции. Ferrari решила поставить своему пилоту уже шестой по счету двигатель (это вдвое больше, чем позволяет использовать регламент по ходу чемпионата) и шестую турбину. 

За подобное нарушение монегаска переставят по решетке, и хотя в квалификации он стал вторым, вместо первого ряда стартовать ему придется с шестого. 

Так как Шарль ведет спор за вторую строчку в общем зачете Ф1 и не выигрывал с июльского этапа в Австрии, он явно будет пробиваться в воскресенье наверх – тем более, что у Ferrari есть скорость. Но при этом, по собственному признанию, постарается сохранить голову холодной. 

«Как и всегда, я постараюсь сделать все, что только смогу, – объяснил он в интервью Данике Патрик после окончания субботней сессии. – Стартовать придется далеко, но я очень постараюсь в гонке. Никакого безумного риска, но если появится возможность, я обязательно ей воспользуюсь».

В квалификации Леклер уступил 0,065 секунды времени своего напарника Карлоса Сайнса и не смог завоевать десятый поул в сезоне. 

«Было сложно, особенно из-за ветра, – объяснил монегаск. – Машина круг от круга меняла свое поведение. Но я сделал все, что мог. Круг вышел не самым удачным, Карлос сегодня справился лучше и заслужил поул. 

Я стартую чуть дальше, но постараюсь вернуть позиции как можно быстрее».

Серхио Перес, с которым Леклер спорит за очки, тоже получил наказание и будет начинать гонку девятым. 

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