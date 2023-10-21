Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта

Шарль Леклер стал сильнейшим в пятничной квалификации Гран При США, а в субботу, когда пилоты разыгрывали позиции на решетке спринта, показал второй результат.

Сильнейшим стал Макс Ферстаппен – он уже проехал быстрее монегаска днем ранее, но тогда нарушил границы трассы. Со второй попытки гонщик Red Bull все сделал правильно, однако Леклер заверил, что попробует отыграться.

«Наша машина осталась точно такой же, – сказал пилот Скудерии после окончания сессии. – Условия изменились, но мы смогли к ним адаптироваться.

Квалификация вышла позитивной. Конечно, всегда досадно, когда уступаешь поул, но на этой трассе второе место – это далеко не так плохо.

Я сделаю все возможное, чтобы обогнать Макса в первом повороте. Если вспомнить опыт последних лет, уровень сцепления в районе второй стартовой позиции здесь весьма неплохой.

Надеюсь, так будет в и этом году. Хотя, с другой стороны, завтра уже мне стартовать с поула… Одним словом, сегодня я надеюсь обогнать Макса».

Третье место в гонке 2022 года пока остается для Шарля лучшим результатом в Остине.