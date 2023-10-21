Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта
Шарль остался вторым в квалификации, уступив сопернику всего 0,055 секунды – но заверил, что сделает на первых метрах все возможное в борьбе за лидерство
Шарль Леклер стал сильнейшим в пятничной квалификации Гран При США, а в субботу, когда пилоты разыгрывали позиции на решетке спринта, показал второй результат.
Сильнейшим стал Макс Ферстаппен – он уже проехал быстрее монегаска днем ранее, но тогда нарушил границы трассы. Со второй попытки гонщик Red Bull все сделал правильно, однако Леклер заверил, что попробует отыграться.
«Наша машина осталась точно такой же, – сказал пилот Скудерии после окончания сессии. – Условия изменились, но мы смогли к ним адаптироваться.
Квалификация вышла позитивной. Конечно, всегда досадно, когда уступаешь поул, но на этой трассе второе место – это далеко не так плохо.
Я сделаю все возможное, чтобы обогнать Макса в первом повороте. Если вспомнить опыт последних лет, уровень сцепления в районе второй стартовой позиции здесь весьма неплохой.
Надеюсь, так будет в и этом году. Хотя, с другой стороны, завтра уже мне стартовать с поула… Одним словом, сегодня я надеюсь обогнать Макса».
Третье место в гонке 2022 года пока остается для Шарля лучшим результатом в Остине.
Самое важное:
Гран При Мексики-2023: расписание, факты и статистика
Гран При Мексики-2023: расписание, факты и статистика Гран При Мексики-2023: расписание, факты и статистика
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено) Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)
Хэмилтона с Леклером исключили из протокола Гран При США
Хэмилтона с Леклером исключили из протокола Гран При США Хэмилтона с Леклером исключили из протокола Гран При США
У судей возникли вопросы к машинам Хэмилтона и Леклера после финиша в Остине
У судей возникли вопросы к машинам Хэмилтона и Леклера после финиша в Остине У судей возникли вопросы к машинам Хэмилтона и Леклера после финиша в Остине
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.