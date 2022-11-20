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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Леклер понадеялся на помощь Сайнса в борьбе с Red Bull

По мнению монегаска, только командными действиями Ferrari сможет что-то противопоставить Red Bull в гонке

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Леклер понадеялся на помощь Сайнса в борьбе с Red Bull
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Шарль Леклер показал в квалификации Гран При Абу-Даби третий результат, уступив поулу Макса Ферстаппена 0,268 секунды. Пилот Ferrari признал, что допустил ошибку на решающем быстром круге, однако назвал результат сессии справедливым. 

«Я заблокировал колеса в связке шестого и седьмого поворотов, – объяснил он. – Но если говорить откровенно, мы получили тот результат, которого заслуживали. Red Bull была сильнее. Впрочем, у нас неплохая позиция в преддверии гонки. Нас ждет плотная борьба с Серхио [Пересом]». 

Он добавил, что рассчитывает на помощь напарника в воскресенье, когда будет бороться с Пересом за звание вице-чемпиона мира: «Уверен, что мы будем работать в гонке сообща с Карлосом [Сайнсом]. У меня нет в этом никаких сомнений. И попробуем добиться для команды максимального результата. 

Мы знаем, что Red Bull сильнее в гонках, так что нам будет непросто, но нужно будет полностью отдать себя, чтобы добиться второго места с чемпионате пилотов и Кубке конструкторов».

Сам Сайнс признал, что угнаться за Red Bull в воскресенье будет очень сложно, и куда важнее не пропустить гонщиков Mercedes, которые стартуют позади.

«Тут не так много поворотов, а мы уступаем Red Bull три десятых, – объяснил испанец. – Они доминируют по ходу всего уик-энда, а в квалификации, едва мы подбирались чуть ближе, тут же делали большой шаг вперед. 

Обычно к гонке они добавляют больше нас, но все же мы постараемся оказать на них давление и опередить. Однако нам также будет важно внимательно следить за Mercedes».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл и Филип Клерен

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