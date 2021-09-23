Мы уже писали, что в Маранелло готовят финальное обновление гибридной части своего мотора Ф1. Ожидалось, что дебют доработанной версии состоится в Турции. Однако в преддверии Гран При России Ferrari объявила, что новинка уже готова, и ее поставят на машину Шарля Леклера.

Правила Ф1 допускают одно обновление батареи и управляющей электроники ERS по ходу сезона, за второе пилот будет оштрафован потерей позиции на решетке. Оба гонщика Ferrari уже проводили такую замену.

Однако Шарль Леклер все равно потерял один из своих моторов в результате стартового столкновения в Венгрии, потому ему в любом случае требовалась еще одна замена силовой установки до окончания чемпионата.

Команда совместила замены, так что в Сочи у монегаска будет полностью новый мотор с гибридом последнего поколения. По этой причине он будет стартовать последним.

Карлос Сайнс получит обновления позже по ходу сезона. Команда еще не решила, где именно.

В официальном анонсе Ferrari сказано: «Наша главная цель в том, чтобы получить опыт, который пригодится в работе над проектом машины 2022 года. Потому было важно внедрить новинку как можно быстрее, при этом гонщики получат ее не одновременно.

Сначала новый гибрид поставят Шарлю. Это является мерой предосторожности, так как использовать батарею, поврежденную в аварии на ГП Венгрии, слишком рискованно.

В Сочи в Леклера будет полностью новая силовая установка, так что ему предстоит стартовать из конца решетки.

Когда обновление получит Карлос, будет решено при выборе наилучшего компромисса между нашей конкурентоспособностью и влиянием штрафа».

После плановой первой замены после одной трети чемпионата Леклеру поставили новый мотор (третий по счету) в Спа, но в Монце с ним начались проблемы: пришлось менять двигатель на старый, а затем возвращать обратно.

Кроме Шарля, штрафная перестановка на российском этапе ждет и Макса Ферстаппена из Red Bull. Его наказали за столкновение с Льюисом Хэмилтоном в Монце.