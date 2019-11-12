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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Леклер получит в Бразилии новый мотор – и штраф за его установку

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Леклер получит в Бразилии новый мотор – и штраф за его установку
Автор:
, Главный редактор
12 нояб. 2019 г., 12:19

Пилот Ferrari все-таки не смог обойтись без внеплановой замены элементов силовой установки.

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто подтвердил, что перед Гран При Бразилии или по ходу уик-энда на машину Шарля Леклера будет установлен совершенно новый двигатель внутреннего сгорания. 

Напомним, что во время субботней тренировки на предыдущем этапе чемпионата мира в США на автомобиле монегаска возникла некая утечка (в тот же день появилась информация об утечке топлива, а позже источники Motorsport.com сообщили, что имела место утечка охлаждающей жидкости). Чтобы избежать потери позиций на стартовой решетке, на болид Леклера был установлен мотор предыдущей версии, использовавшийся на летних Гран При. Таким образом, к Гран При США этот двигатель отработал немалое количество моточасов – и позднейший анализ данных показал, что агрегат может использоваться только на тренировках.

По сообщениям источника Motorsport.com, команда рассматривала возможность ремонта и дальнейшего использования двигателя, с которым возникли проблемы в Остине. Однако из-за утечки охлаждающей жидкости этот мотор пусть и совсем недолго, но работал при температурах выше расчетных – и можно предположить, что в Скудерии решили не рисковать.

По оценкам экспертов, велика вероятность, что новый двигатель будет отличаться по нюансам своей конструкции от использовавшегося осенью – в его конструкции может быть реализован ряд решений, которые Скудерия готовит к следующем сезону.

Новый мотор будет для Леклера уже четвертым в сезоне, что делает замену внеплановой и обрекает пилота на потерю минимум 10 позиций на стартовой решетке. Это первая для Леклера внеплановая замена элемента силовой установки в этом году. Теперь в списке пилотов, которые избежали внеплановых замен, осталось только три гонщика – представители Mercedes и Ромен Грожан.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Автор Кирилл Качнов

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