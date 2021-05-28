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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Леклер получит на этапе в Баку новую коробку передач

После злоключений в Монако Ferrari решила подстраховаться – тем более, что замену можно сделать без штрафа

Леклер получит на этапе в Баку новую коробку передач

Домашний этап Формулы 1 обернулся для Шарля Леклера ночным кошмаром: он показал лучшее время в квалификации, но разбил машину на последних секундах сессии. Команда устранила все повреждения к гонке, решив при этом, что коробка передач не требует замены. Однако уже по пути из боксов на решетку стало ясно, что на SF21 поврежден приводной вал.

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Как стало известно газете Corriere dello Sport, в преддверии следующего этапа в столице Азербайджана Ferrari решила заменить-таки коробку передач на машине Шарля. Это будет сделано из соображений предосторожности. 

Правила Ф1 гласят, что в случае, если пилот не закончил предыдущую гонку, такую замену можно провести без штрафа. 

Если бы Шарлю поставили новую коробку в Монако, он потерял бы пять позиций и вместо поула оказался бы на шестом месте решетки. 

Гран При в Баку пройдет 4-6 июня без зрителей.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari

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