Леклер получит на этапе в Баку новую коробку передач

Домашний этап Формулы 1 обернулся для Шарля Леклера ночным кошмаром: он показал лучшее время в квалификации, но разбил машину на последних секундах сессии. Команда устранила все повреждения к гонке, решив при этом, что коробка передач не требует замены. Однако уже по пути из боксов на решетку стало ясно, что на SF21 поврежден приводной вал.

Как стало известно газете Corriere dello Sport, в преддверии следующего этапа в столице Азербайджана Ferrari решила заменить-таки коробку передач на машине Шарля. Это будет сделано из соображений предосторожности.

Правила Ф1 гласят, что в случае, если пилот не закончил предыдущую гонку, такую замену можно провести без штрафа.

Если бы Шарлю поставили новую коробку в Монако, он потерял бы пять позиций и вместо поула оказался бы на шестом месте решетки.

Гран При в Баку пройдет 4-6 июня без зрителей.