Леклер получит на этапе в Баку новую коробку передач
После злоключений в Монако Ferrari решила подстраховаться – тем более, что замену можно сделать без штрафа
Домашний этап Формулы 1 обернулся для Шарля Леклера ночным кошмаром: он показал лучшее время в квалификации, но разбил машину на последних секундах сессии. Команда устранила все повреждения к гонке, решив при этом, что коробка передач не требует замены. Однако уже по пути из боксов на решетку стало ясно, что на SF21 поврежден приводной вал.
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Как стало известно газете Corriere dello Sport, в преддверии следующего этапа в столице Азербайджана Ferrari решила заменить-таки коробку передач на машине Шарля. Это будет сделано из соображений предосторожности.
Правила Ф1 гласят, что в случае, если пилот не закончил предыдущую гонку, такую замену можно провести без штрафа.
Если бы Шарлю поставили новую коробку в Монако, он потерял бы пять позиций и вместо поула оказался бы на шестом месте решетки.
Гран При в Баку пройдет 4-6 июня без зрителей.
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