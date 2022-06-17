Леклер получил штраф и потеряет стартовые позиции

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В преддверии Гран При Канады гоночные СМИ и болельщики много судачили о том, поставит ли Ferrari своему лидеру Шарлю Леклеру четвертую по счету турбину – это стало бы нарушением правил и привело к штрафной перестановке.

В итоге эта история получила неожиданное развитие: Шарль действительно получил штраф, вот только не за четвертую турбину, а за третий комплект управляющей электроники гибридной установки.

По ходу сезона разрешено использовать всего два комплекта электроники, но по ходу второй тренировки в Монреале FIA сообщила, что Ferrari заменила деталь.

Это значит, что Шарль точно потеряет десять позиций относительно квалификационного результата. Если теперь заменить еще и турбину, то Леклер отправится в конец решетки, где будет оспаривать с оштрафованным ранее Юки Цунодой из AlphaTauri 19-е и 20-е места, исходя из скорости в квалификации.

Сам монегаск еще до начала тренировок отметил: «Это одна из трасс, где довольно просто обгонять. Впрочем, на ближайших трех-четырех Гран При будут и другие трассы, где это несложно».

Дополнительная информация: Люк Смит