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После первой половины чемпионата Шарль Леклер уступает лидеру общего зачета Максу Ферстаппену 80 очков. Отыграть их и без того будет очень непросто, однако задачу пилоту еще больше усложнило решение Скудерии установить на машину монегаска свежую силовую установку.

Команда выбрала для этого уик-энд в Спа, так как быстрая арденская трасса дает возможность обгонять и отыгрывать потерянные позиции.

Замена силовой установки в сборе – новая станет для Шарля уже пятой в нынешнем сезоне, тогда как без штрафа можно использовать всего три – вынудит его стартовать из хвоста решетки.

При этом на F1-75 поставят обновленную гибридную систему, работы над которыми команды могли продолжать до 1 сентября. Также у Леклера будет свежая коробка передач.

Ранее Шарль уже стартовал с последнего ряда в Канаде, где ему поставили четвертый мотор. Там пилот завершил дистанцию на пятой позиции.

Ожидается, что замена принесет Леклеру дополнительно 10-15 л.с., что станет важным подспорьем на быстрых трассах в Спа и Монце.

Другой гонщик Ferrari Карлос Сайнс начнет Гран При Бельгии без замен ключевых деталей.

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