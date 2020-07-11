Леклер похвалил обновления Ferrari
Монегаск заметил прогресс машины в пятницу
Ferrari была недовольна своей машиной на Гран При Австрии несмотря на второе место Шарля Леклера. Ко второму этапу сезона команда подготовила обновления: в частности, новое переднее крыло и измененное днище. После пятничных тренировок Леклер признался, что почувствовал их влияние на болид.
«Я чувствую обновления. Их еще надо настроить, чтобы работали как следует, но потенциал есть, – сказал Леклер. – Пятница вышла трудной, но к концу дня мы нашли кое-что для езды с полным баком, особенно на последнем отрезке. И это радует. Посмотрим, сможем ли мы так же прибавить при пустых баках».
Пилот отметил, что большой сложностью остается нехватка скорости на прямых: «У нас точно проблемы с этим, из-за них было так трудно обгонять в прошлой гонке. Сейчас мы стараемся работать с тем, что есть, и надеемся, что через несколько гонок ситуация изменится».
После Гран При Австрии сообщалось, что на прямых Ferrari проигрывала победителям этапа из Mercedes 0,7 секунды за один круг.
Дополнительная информация: Олег Карпов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин