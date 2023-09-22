Леклер похвалил новое днище Ferrari

Повторить в этот уик-энд блистательный результат Сингапура едва ли получится, но Скудерия продолжает прогрессировать – такой вывод можно сделать из слов пилотов команды по итогам пятницы.

В обеих тренировках Карлос Сайнс с Шарлем Леклером показали второе и четвертое время – с той разницей, что с утра быстрее проехал испанец, а после обеда напарника опередил уже гонщик из Монако.

Подводя итоги дня, Шарль отметил работу тех обновлений, которые подготовила команда – главным из них является существенно переделанное днище.

«Новинки показали себя именно так, как мы и ожидали, – рассказал Шарль по ходу медиа-сессии. – Не думаю, что можно говорить о серьезной прибавке в скорости, но машина стала в целом более стабильной, что очень неплохо».

Леклер был очень быстр на первом секторе «Сузуки», а по итогам всего круга отстал от Макса Ферстаппена из Red Bull на 0,320 секунды, что не выглядит пропастью.

«Дела пошли на лад, – сказал он. – Два последних этапа были для меня непростыми, меня не устраивал баланс шасси. Сегодня я скорректировал стиль пилотирования – и ощущения стали лучше.

Понятно, что это лишь один день, и надо продолжать эту работу, чтобы сделать следующий шаг вперед. Red Bull невероятна быстра в этот уик-энд, но все же могу сказать, что мы очень далеко позади.

Сейчас мы понимаем машину уже намного лучше, ем до летних каникул. Это очень помогает в работе с ней. Разница с McLaren и Mercedes совсем невелика, но если мы сможем попасть в оптимальный диапазон настроек, то должны опережать их. Нам удалось сделать это в двух последних гонках, и именно такова наша цель в этот раз.

Конечно, Red Bull выглядит очень быстрой, но давайте посмотрим, что получится сделать».

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Сайнс проиграл напарнику четверть секунды – такой результат стал следствием небольшой ошибки во втором («пчелином») повороте лучшего круга.

«По ходу дня мы много экспериментировали, – рассказал испанец. – Эта работа отняла немало времени, а после нее вам всегда сложно войти в обычный ритм. Так что теперь надо изучить все собранные данные и постараться настроить машину на завтра именно так, как мне нравится».

Говоря о прогнозах на остаток Гран При, победитель Сингапура добавил: «Макс обрел прежнюю силу и очень быстр. Но на быстром круге у нас есть шанс подобраться к нему. Не знаю, хватит ли этого, чтобы навязать Red Bull борьбу, но что нас ждет точно – это упорное сражение с McLaren и Mercedes.

За места во втором ряду будут сражаться шесть пилотов. Но я убежден, что если в субботу мы все сделаем правильно, то будем на хороших позициях».