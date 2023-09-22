Леклер похвалил новое днище Ferrari
По словам гонщика, доработанная деталь не только сделала SF-23 чуть быстрее, но и добавила машине столь нужной стабильности
Повторить в этот уик-энд блистательный результат Сингапура едва ли получится, но Скудерия продолжает прогрессировать – такой вывод можно сделать из слов пилотов команды по итогам пятницы.
В обеих тренировках Карлос Сайнс с Шарлем Леклером показали второе и четвертое время – с той разницей, что с утра быстрее проехал испанец, а после обеда напарника опередил уже гонщик из Монако.
Подводя итоги дня, Шарль отметил работу тех обновлений, которые подготовила команда – главным из них является существенно переделанное днище.
«Новинки показали себя именно так, как мы и ожидали, – рассказал Шарль по ходу медиа-сессии. – Не думаю, что можно говорить о серьезной прибавке в скорости, но машина стала в целом более стабильной, что очень неплохо».
Леклер был очень быстр на первом секторе «Сузуки», а по итогам всего круга отстал от Макса Ферстаппена из Red Bull на 0,320 секунды, что не выглядит пропастью.
«Дела пошли на лад, – сказал он. – Два последних этапа были для меня непростыми, меня не устраивал баланс шасси. Сегодня я скорректировал стиль пилотирования – и ощущения стали лучше.
Понятно, что это лишь один день, и надо продолжать эту работу, чтобы сделать следующий шаг вперед. Red Bull невероятна быстра в этот уик-энд, но все же могу сказать, что мы очень далеко позади.
Сейчас мы понимаем машину уже намного лучше, ем до летних каникул. Это очень помогает в работе с ней. Разница с McLaren и Mercedes совсем невелика, но если мы сможем попасть в оптимальный диапазон настроек, то должны опережать их. Нам удалось сделать это в двух последних гонках, и именно такова наша цель в этот раз.
Конечно, Red Bull выглядит очень быстрой, но давайте посмотрим, что получится сделать».
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Сайнс проиграл напарнику четверть секунды – такой результат стал следствием небольшой ошибки во втором («пчелином») повороте лучшего круга.
«По ходу дня мы много экспериментировали, – рассказал испанец. – Эта работа отняла немало времени, а после нее вам всегда сложно войти в обычный ритм. Так что теперь надо изучить все собранные данные и постараться настроить машину на завтра именно так, как мне нравится».
Говоря о прогнозах на остаток Гран При, победитель Сингапура добавил: «Макс обрел прежнюю силу и очень быстр. Но на быстром круге у нас есть шанс подобраться к нему. Не знаю, хватит ли этого, чтобы навязать Red Bull борьбу, но что нас ждет точно – это упорное сражение с McLaren и Mercedes.
За места во втором ряду будут сражаться шесть пилотов. Но я убежден, что если в субботу мы все сделаем правильно, то будем на хороших позициях».
Расселл рассказал о странностях с шинами у Mercedes
Источник: FIA точно отвергла три из четырех заявок от кандидатов в Ф1
Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Японии
Стартовая решетка Гран При Японии Стартовая решетка Гран При Японии
Что мировые СМИ написали о Гран При Сингапура
Что мировые СМИ написали о Гран При Сингапура Что мировые СМИ написали о Гран При Сингапура
Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»
Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке» Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»
Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду
Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения
Самое важное:
Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»
Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке» Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»
Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум
Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум
Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду
Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.