Леклер похвалил Хэмилтона за веганство. Но сам не готов отказаться от мяса
Пилот Ferrari поддержал экологическую активность чемпиона мира, но сам отказался последовать его примеру.
Пятикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон с 2017 года следует веганской диете и регулярно говорит о ее пользе. Британский гонщик сделал инвестиции в сеть бургерных, которые не используют мяса, а недавно разразился гневным постом в инстаграме, в котором заявил, что веганство – единственный способ спасти планету.
Пилот Ferrari Шарль Леклер счел инициативу Хэмилтона важной и полезной, но признался, что сам стать веганом пока не готов.
«Я не веган, – сказал монегаск в интервью Reuters. – Я присматриваюсь ко всем этим вещам и готов сделать все со своей стороны, чтобы повлиять на ситуацию. Но, с другой стороны, мне нужно быть в 100-процентной форме. У меня есть программы [питания], которым я должен следовать. Но я смотрю и в сторону [веганства].
Льюис – хороший пример перехода на веганство, но сейчас у разных пилотов разные мнения на этот счет. Я сейчас пытаюсь идти тем путем, который кажется мне лучшим. И доволен этим».
Ранее Леклер уже признавался, что его вдохновляет пример активности Хэмилтона вне Формулы 1. В частности, монегаск также решил выпустить собственную линию одежды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Автор
|Иван Матушкин
Леклер похвалил Хэмилтона за веганство. Но сам не готов отказаться от мяса
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