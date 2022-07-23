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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Леклер поблагодарил Сайнса за свой поул

По словам победителя квалификации Гран При Франции, без напарника он также мог бы показать лучшее время, но отрыв от Макса Ферстаппена был бы минимальным

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Леклер поблагодарил Сайнса за свой поул
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Шарль Леклер стал победителем квалификации Гран При Франции, опередив своего главного соперника в чемпионате Макса Ферстаппена на три десятые секунды. В этом ему помог его напарник по Ferrari Карлос Сайнс: испанец стартует с последнего ряда из-за замены силовой установки и за позиции не боролся, так что он смог организовать для Леклера слип-стрим на прямой «Мистраль».

После победы Леклер первым делом поблагодарил напарника.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Карлоса Сайнса, который помог мне со слип-стримом, – сказал Леклер. – Я не исключаю, что мог бы завоевать поул и самостоятельно, но мой отрыв точно был бы меньше. Так что напарник мне очень помог.

На самом деле с первого сегмента квалификации машина удивила меня своей скоростью. Во втором сегменте мы также были очень сильны, ну и окончательно выложились в финале.

Я бы не стал давать прогнозы на завтра. Очевидно, что в ночь с пятницы на субботу наши соперники из Red Bull смогли подобрать новые настройки и существенно прибавить. В квалификации их темп оказался ниже, чем у нас, но я не знаю, какой будет их скорость на длинной дистанции».

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