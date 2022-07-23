Леклер поблагодарил Сайнса за свой поул

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Шарль Леклер стал победителем квалификации Гран При Франции, опередив своего главного соперника в чемпионате Макса Ферстаппена на три десятые секунды. В этом ему помог его напарник по Ferrari Карлос Сайнс: испанец стартует с последнего ряда из-за замены силовой установки и за позиции не боролся, так что он смог организовать для Леклера слип-стрим на прямой «Мистраль».

После победы Леклер первым делом поблагодарил напарника.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Карлоса Сайнса, который помог мне со слип-стримом, – сказал Леклер. – Я не исключаю, что мог бы завоевать поул и самостоятельно, но мой отрыв точно был бы меньше. Так что напарник мне очень помог.

На самом деле с первого сегмента квалификации машина удивила меня своей скоростью. Во втором сегменте мы также были очень сильны, ну и окончательно выложились в финале.

Я бы не стал давать прогнозы на завтра. Очевидно, что в ночь с пятницы на субботу наши соперники из Red Bull смогли подобрать новые настройки и существенно прибавить. В квалификации их темп оказался ниже, чем у нас, но я не знаю, какой будет их скорость на длинной дистанции».