Леклер поблагодарил Гасли за свой суперкруг в квалификации

Шарль Леклер совершил только одну попытку в третьем сегменте квалификации (против трех у пилотов Mercedes) – и покинул болид, когда прошло меньше половины отведенного на Q3 времени. После окончания квалификации монегаск объяснил журналистам, почему выбрал в решающем сегменте столь нестандартную тактику.

«Прежде всего, у меня не было свежего комплекта на вторую попытку – так что, выезжать на нее особого смысла не было, – рассказал пилот Ferrari. – А конца сегмента я не стал ждать, так как не видел особой выгоды в совершении быстрого круга на последних минутах. Я хотел избежать проблем с трафиком, который мог возникнуть в конце сессии. К тому же, у меня было четкое понимание, что и как надо сделать – и я хотел как можно быстрее с этим разобраться».

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Показанное Леклером время в итоге оказалось весьма хорошим: в промежуточной таблице результатов монегаск уступал только Ферстаппену и опережал оба Mercedes, а в итоговом протоколе пилот разместился на 4-й строчке.

«Не могу сказать, был ли круг идеальным – ведь всегда можно сделать что-то лучше, – прокомментировал свой результат Леклер. – Но все, что я хотел сделать на трассе, я сделал.

В начале круга я немного испугался, так как перед первым поворотом затормозил очень, очень поздно – но все-таки получилось пройти поворот хорошо и не потерять времени на выходе.

Потом машину слегка сорвало в 4-м повороте – и я подумал, что теперь шины могут потерять идеальную форму еще до пересечения финишной линии. Вообще в 4-м повороте мне удалось много отыграть по сравнению с субботней тренировкой. Я заметно шире взял на входе – кстати, этот момент подсмотрел на онборде Пьера Гасли. Так что, должен поблагодарить Пьера.

Последний поворот я тоже прошел хорошо – хотя в течение всей квалификации он не слишком мне удавался. В целом я просто очень счастлив.

Должен сказать, что в отличие от многих других пилотов, я хорошо отношусь к этой конфигурации. Когда год за годом ездишь по одним и тем же трассам, начинаешь к ним привыкать, становится слегка скучновато. Сейчас же мы ездим по необычному треку, чуть ли не по овалу – и это весело, я в эти выходные получаю удовольствие».