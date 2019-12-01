Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Леклер поблагодарил Феттеля за уроки в этом сезоне

Поделились
Комментарии
Леклер поблагодарил Феттеля за уроки в этом сезоне
Автор:
, редактор
1 дек. 2019 г., 15:48

Дебютант Ferrari остался доволен исходом сезона и отметил роль своего напарника.

Шарль Леклер завершил дебютный сезон за Ferrari на четвертом месте в чемпионате. Монегаск сумел опередить своего напарника Себастьяна Феттеля, с которым у них по ходу сезона несколько раз возникали трения, а на Гран При Бразилии их борьба завершилась столкновением.

Тем не менее, после финиша на третьем месте в Абу-Даби Леклер поблагодарил Феттеля, отметив, что многому у него научился.

«Я могу быть доволен этим сезоном, – рассказал он после финиша. – Я многому научился благодаря Себу. Это был отличный год, для меня он стал воплощением того, о чем я мечтал с детства – попасть в Формулу 1, а особенно – в Ferrari. Теперь улучшение работы зависит только от меня, надеюсь, команда добьется того, чего заслуживает».

Говоря о своей гонке, которая закончилась десятым подиумом в сезоне, Шарль признался Sky Sports: «Мы провели ранний первый пит-стоп в надежде, что подтолкнем соперников поступить так же. Но никто из них не остановился, и мне оставалось только атаковать изо всех сил, чтобы добиться максимально возможного результата. В концовке я так хотел догнать соперников [на шинах Soft], что резины едва хватило до финиша». 

Феттель показал в 2019-м один из худших результатов в карьере, завершив сезон на пятом месте. 

«Мы провели год не так, как надеялись, и точка, – сказал немец. – Думаю, причины понятны, уроки для нас ясны, теперь мы должны их выучить. 

Как команда мы можем выступать лучше. Лично я могу… должен работать лучше. Это был не лучший год для меня. Не думаю, что все было так плохо, как кажется, потому что разные мелочи в итоге привели к не лучшей общей картине. Но я первым оцениваю себя и, честно, могу быть лучше. Это цель на следующий год – сделать шаг вперед. Надеюсь, техника у нас тоже будет сильнее».

Читайте также:

Следующая новость
Повреждение крыла помешало Квяту добиться большего в Абу-Даби

Предыдущая новость

Повреждение крыла помешало Квяту добиться большего в Абу-Даби

Следующая новость

Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Абу-Даби?

Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Абу-Даби?
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
01:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
05:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
02:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
05:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Абу-Даби: пять быстрых выводов

2
Формула 1

Повреждение крыла помешало Квяту добиться большего в Абу-Даби

34мин
3
Формула 1

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2019 года

4
Формула 1

У FIA перед стартом возникли вопросы к топливу в машине Леклера

5
Формула 1

Хэмилтон завершил сезон-2019 «Большим шлемом» в Абу-Даби

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Абу-Даби?
F1

Голосование: кто для вас лучший гонщик Гран При Абу-Даби?

Леклер поблагодарил Феттеля за уроки в этом сезоне
F1

Леклер поблагодарил Феттеля за уроки в этом сезоне

Повреждение крыла помешало Квяту добиться большего в Абу-Даби
F1

Повреждение крыла помешало Квяту добиться большего в Абу-Даби

Боттас рассказал, как собирается стать чемпионом в 2020 году
F1

Боттас рассказал, как собирается стать чемпионом в 2020 году

«Надеюсь, в будущем борьба будет плотнее». Хэмилтон о сезоне-2019
F1

«Надеюсь, в будущем борьба будет плотнее». Хэмилтон о сезоне-2019

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.