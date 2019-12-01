Леклер поблагодарил Феттеля за уроки в этом сезоне

Шарль Леклер завершил дебютный сезон за Ferrari на четвертом месте в чемпионате. Монегаск сумел опередить своего напарника Себастьяна Феттеля, с которым у них по ходу сезона несколько раз возникали трения, а на Гран При Бразилии их борьба завершилась столкновением.

Тем не менее, после финиша на третьем месте в Абу-Даби Леклер поблагодарил Феттеля, отметив, что многому у него научился.

«Я могу быть доволен этим сезоном, – рассказал он после финиша. – Я многому научился благодаря Себу. Это был отличный год, для меня он стал воплощением того, о чем я мечтал с детства – попасть в Формулу 1, а особенно – в Ferrari. Теперь улучшение работы зависит только от меня, надеюсь, команда добьется того, чего заслуживает».

Говоря о своей гонке, которая закончилась десятым подиумом в сезоне, Шарль признался Sky Sports: «Мы провели ранний первый пит-стоп в надежде, что подтолкнем соперников поступить так же. Но никто из них не остановился, и мне оставалось только атаковать изо всех сил, чтобы добиться максимально возможного результата. В концовке я так хотел догнать соперников [на шинах Soft], что резины едва хватило до финиша».

Феттель показал в 2019-м один из худших результатов в карьере, завершив сезон на пятом месте.

«Мы провели год не так, как надеялись, и точка, – сказал немец. – Думаю, причины понятны, уроки для нас ясны, теперь мы должны их выучить.

Как команда мы можем выступать лучше. Лично я могу… должен работать лучше. Это был не лучший год для меня. Не думаю, что все было так плохо, как кажется, потому что разные мелочи в итоге привели к не лучшей общей картине. Но я первым оцениваю себя и, честно, могу быть лучше. Это цель на следующий год – сделать шаг вперед. Надеюсь, техника у нас тоже будет сильнее».