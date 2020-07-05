Леклер первым объявил, что не преклонит колено перед стартом

Пилоты Формулы 1 не собираются проводить какую-либо общую акцию перед началом открывающей сезон гонки в Австрии. Ранее в течение двух недель пилоты обсуждали возможность всем вместе преклонить колено, как это делают участники многих других престижных соревнований. Но после очной встречи на трассе в Шпильберге пилоты решили, что каждый из них в состоянии сам разобраться, что делать и чего не делать на стартовой решетке.

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Некоторые гонщики при этом признавали, что среди пилотов есть определенное расхождение во мнениях. Но в чем именно оно заключается – спортсмены предпочитали не рассказывать. К тому же, все гонщики, затрагивавшие тему в своих интервью, говорили, что либо уже решили преклонить колено, либо не имеют ничего против этого.

Первым о своем решении отказаться от популярного жеста сообщил Шарль Леклер. За два часа до старта гонки пилот Ferrari опубликовал в своем твитере пост со следующим текстом: «Я верю, что дела и то, как мы поступаем в повседеневной жизни, гораздо важнее, чем формальные жесты, которые могут быть противоречиво восприняты в некоторых странах. Я не буду сегодня преклонять колено – но это вовсе не значит, что я готов бороться с расизмом меньше других».