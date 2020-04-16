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Формула 1 / Новость

Леклер пересел с киберболида на кибергрузовик. И не пожалел!

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Леклер пересел с киберболида на кибергрузовик. И не пожалел!
Автор:
, Главный редактор
16 апр. 2020 г., 07:14

В шутку пилот Ferrari признался, что уже не против полностью переключиться с гоночных симуляторов на менее динамичные игры

Шарль Леклер в перерыве между заездами в рамках одной из благотворительных кибергонок #RaceForTheWorld решил на некоторое время отвлечься от пилотирования гоночных машин – и переключился на игру Euro Truck Simulator, в которой можно оказаться в роли водителя-дальнобойщика (а также менеджера транспортной компании).

Судя по фрагментам онлайн-стрима, который вел пилот, новая игра ему понравилась. «Думаю, все закончится тем, что я буду играть только в Euro Truck Simulator, – в шутку рассказал Леклер зрителям. – А что? Не такое уж плохое занятие. Буду гонять грузовик с одного автодрома на другой…»

 

Впрочем, на самоотдаче гонщика новое увлечение сказалось несильно: в двух гонках, из которых состоял второй этап турнира #RaceForTheWorld, монегаск занял второе и первое места.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Шарль Леклер
Автор Кирилл Качнов

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