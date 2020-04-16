Леклер пересел с киберболида на кибергрузовик. И не пожалел!

Шарль Леклер в перерыве между заездами в рамках одной из благотворительных кибергонок #RaceForTheWorld решил на некоторое время отвлечься от пилотирования гоночных машин – и переключился на игру Euro Truck Simulator, в которой можно оказаться в роли водителя-дальнобойщика (а также менеджера транспортной компании).

Судя по фрагментам онлайн-стрима, который вел пилот, новая игра ему понравилась. «Думаю, все закончится тем, что я буду играть только в Euro Truck Simulator, – в шутку рассказал Леклер зрителям. – А что? Не такое уж плохое занятие. Буду гонять грузовик с одного автодрома на другой…»

Впрочем, на самоотдаче гонщика новое увлечение сказалось несильно: в двух гонках, из которых состоял второй этап турнира #RaceForTheWorld, монегаск занял второе и первое места.