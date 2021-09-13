Леклер: Перес зря не вернул позицию, он обогнал бы меня снова
Гонщика Ferrari удивило, что соперник не вернул ему позицию, выигранную по срезкой поворота
Развитие событий вывело Шарля Леклера на второе место с моменту рестарта гонки в Монце после выезда машины безопасности из-за аварии Макса Ферстаппена с Серхио Пересом.
Однако так высоко пилот Скудерии оказался не по чистой скорости, а благодаря удачному моменту для пит-стопа. Когда борьба возобновилась, Шарля сразу опередил Ландо Норрис из McLaren, после чего стал атаковать Серхио Перес.
В итоге гонщику Red Bull удалось провести обгон, но сделал он это с выездом за пределы трассы. В такой ситуации обычно возвращают позицию, чтобы избежать штрафа. Но перес после консультаций с командой этого делать не стал.
Сам мексиканец после финиша сказал, что едва ли сумел бы вновь подготовить атаку и выйти вперед, учитывая форму его машины на самой быстрой трассе чемпионата.
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Однако Леклер не согласился с ним – пилот Ferrari предположил, что его сопернику стоило действовать иначе.
«Меня это очень удивило, – прокомментировал Шарль ситуацию по просьбе Motorsport.com. – Я еще на входе в поворот знал, что он будет атаковать снаружи. И в середине поворота даже чуть замедлился, так как ожидал его обгона.
Но внезапно он срезал трассу, хотя я оставил ему место. Это меня смутило. Я был почти уверен, что он сразу же вернет мне позицию, это было очевидно. Но он этого не сделал».
Оценивая, что могло быть, если бы Перес пропустил его, Леклер добавил: «Мне было невероятно сложно удержаться впереди. На участке с восьмого по 11-й поворот он был очень силен. Мы же как раз там находились в уязвимом для обгона положении.
Конечно, никогда нельзя знать наверняка. Мы тоже ехали в гонке лучше, чем сами ожидали. Но думаю, мне было бы крайне сложно удержать его позади до финиша».
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Дополнительная информация Олег Карпов
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