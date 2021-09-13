Развитие событий вывело Шарля Леклера на второе место с моменту рестарта гонки в Монце после выезда машины безопасности из-за аварии Макса Ферстаппена с Серхио Пересом.

Однако так высоко пилот Скудерии оказался не по чистой скорости, а благодаря удачному моменту для пит-стопа. Когда борьба возобновилась, Шарля сразу опередил Ландо Норрис из McLaren, после чего стал атаковать Серхио Перес.

В итоге гонщику Red Bull удалось провести обгон, но сделал он это с выездом за пределы трассы. В такой ситуации обычно возвращают позицию, чтобы избежать штрафа. Но перес после консультаций с командой этого делать не стал.

Сам мексиканец после финиша сказал, что едва ли сумел бы вновь подготовить атаку и выйти вперед, учитывая форму его машины на самой быстрой трассе чемпионата.

Однако Леклер не согласился с ним – пилот Ferrari предположил, что его сопернику стоило действовать иначе.

«Меня это очень удивило, – прокомментировал Шарль ситуацию по просьбе Motorsport.com. – Я еще на входе в поворот знал, что он будет атаковать снаружи. И в середине поворота даже чуть замедлился, так как ожидал его обгона.

Но внезапно он срезал трассу, хотя я оставил ему место. Это меня смутило. Я был почти уверен, что он сразу же вернет мне позицию, это было очевидно. Но он этого не сделал».

Оценивая, что могло быть, если бы Перес пропустил его, Леклер добавил: «Мне было невероятно сложно удержаться впереди. На участке с восьмого по 11-й поворот он был очень силен. Мы же как раз там находились в уязвимом для обгона положении.

Конечно, никогда нельзя знать наверняка. Мы тоже ехали в гонке лучше, чем сами ожидали. Но думаю, мне было бы крайне сложно удержать его позади до финиша».

Дополнительная информация Олег Карпов