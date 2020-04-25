Леклер переоделся в банан. Вся Формула 1 в восторге

Шарль Леклер устроил в твитче трансляцию своего очередного сражения в виртуальном мире. Однако на сей раз пилот Ferrari играл не в привычные гонки, а в многопользовательский шутер Fortnite.

Более всего в этом болельщиков привлек необычный костюм Леклера. Вместо привычного гоночного комбинезона и шлема Шарль надел костюм банана, который пилоту прислал один из поклонников.

Леклер также подтвердил намерение продолжать участие в кибергонках. В одном из своих последних онлайн-выступлений монегаск заявил, что с нетерпением ждет, когда его напарник по Ferrari Себастьян Феттель наконец настроит свой домашний симулятор, чтобы иметь возможность с ним сразиться.