Леклер переоделся в банан. Вся Формула 1 в восторге
Гонщик Ferrari устроил для поклонников трансляцию своей игры Fortnite
Шарль Леклер устроил в твитче трансляцию своего очередного сражения в виртуальном мире. Однако на сей раз пилот Ferrari играл не в привычные гонки, а в многопользовательский шутер Fortnite.
Более всего в этом болельщиков привлек необычный костюм Леклера. Вместо привычного гоночного комбинезона и шлема Шарль надел костюм банана, который пилоту прислал один из поклонников.
Леклер также подтвердил намерение продолжать участие в кибергонках. В одном из своих последних онлайн-выступлений монегаск заявил, что с нетерпением ждет, когда его напарник по Ferrari Себастьян Феттель наконец настроит свой домашний симулятор, чтобы иметь возможность с ним сразиться.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Автор
|Сергей Иванов
Леклер переоделся в банан. Вся Формула 1 в восторге
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