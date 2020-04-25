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Формула 1 / Новость

Леклер переоделся в банан. Вся Формула 1 в восторге

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Леклер переоделся в банан. Вся Формула 1 в восторге
Автор:
, Редактор
25 апр. 2020 г., 08:51

Гонщик Ferrari устроил для поклонников трансляцию своей игры Fortnite

Шарль Леклер устроил в твитче трансляцию своего очередного сражения в виртуальном мире. Однако на сей раз пилот Ferrari играл не в привычные гонки, а в многопользовательский шутер Fortnite.

Более всего в этом болельщиков привлек необычный костюм Леклера. Вместо привычного гоночного комбинезона и шлема Шарль надел костюм банана, который пилоту прислал один из поклонников.

 

Леклер также подтвердил намерение продолжать участие в кибергонках. В одном из своих последних онлайн-выступлений монегаск заявил, что с нетерпением ждет, когда его напарник по Ferrari Себастьян Феттель наконец настроит свой домашний симулятор, чтобы иметь возможность с ним сразиться.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Шарль Леклер
Автор Сергей Иванов

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Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
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