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Формула 1 Новость

Леклер оценил сезон-2022: Прогрессом доволен, а результатом разочарован

Гонщик откровенно признался, что победа над Серхио Пересом в споре за второе место не принесла ему особенной радости

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Леклер оценил сезон-2022: Прогрессом доволен, а результатом разочарован
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В минувшем чемпионате Формулы 1 Шарль Леклер впервые в карьере боролся за чемпионский титул. После отменного старта и двух побед в трех первых Гран При он даже выглядел фаворитом, но из оставшихся гонок смог выиграть лишь одну. 

В итоге пилот Ferrari не без труда завершил сезон на втором месте, в самом конце взяв верх над Серхио Пересом из Red Bull – но его партнеру по команде Максу Ферстаппену проиграл целую пропасть, 146 очков.

На церемонии награждения FIA в Болонье монегаск честно признал, что прошедший сезон вызвал у него противоречивые эмоции. 

На вопрос о том, доволен ли он тем, что закончил сезон вторым, Шарль ответил: «Честно говоря, не особенно. 

Оценивая свой сезон, я могу признать его хорошим, особенно если сравнивать с 2020 и 2021 годами, которые оказались очень сложными для команды. 

Вовсе не было очевидно, что мы сможем сделать такой серьезный шаг вперед и финишировать на второй позиции в обоих чемпионатах. Этим я доволен.

Но если вспомнить детали, то середина сезона принесла много разочарований. Нам не удавалось делать все правильно по воскресеньям. И это сильно расстраивало.

Так что сезон оставил противоречивые эмоции. Но вторая его часть была хорошей. Мы сделали шаг вперед, и к следующему году я надеюсь на еще один».

Шарль Леклер, Ferrari, на награждении FIA

Шарль Леклер, Ferrari, на награждении FIA

Фото: FIA

Леклер трижды по ходу сезона выбывал из гонки, лидируя в ней. Но если в Барселоне и Баку его подводил мотор, то во французском Ле-Кастелле гонщик сам допустил ошибку, на которую очень ярко отреагировал по радио. 

«Думаю, это случилось в пылу момента, в разгар сезона, когда гонки следуют одна за другой, – объяснил Шарль. – Думаю, с этим все в порядке.

Это сейчас, оглядываясь назад, переживаешь такие моменты несколько иначе. Но по ходу чемпионата с этим не было особенных сложностей». 

Выиграв в 2022 году девять квалификаций, пилот Ferrari довел общее количество поулов до 18 и вошел по этому показателю в двадцатку лучших за всю историю спорта. 

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