Леклер отказался заменить Хэмилтона в Mercedes

Льюис Хэмилтон пока не подписал новый контракт с Mercedes и уже заявил, что не гарантирует своего выступления в Формуле 1 в следующем году.

В случае, если шестикратный чемпион мира решит завершить карьеру, место в лучшей команде Ф1 окажется свободным. Издание Sport Bild спросило у Шарля Леклера, готов ли тот заменить Хэмилтона в Mercedes.

«Нет, спасибо, – ответил монегаск. – Я предпочту остаться в Ferrari.

Mercedes отлично делает свое дело, я сильно уважаю их работу. Но сам предпочитаю быть в Ferrari и делать все, чтобы вернуть команду на положенное ей место.

Я выступаю за Ferrari и горжусь этим. Это легендарная команда и я хочу вернуть ее на вершину. Уверен, мы этого добьемся».