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Формула 1 / Новость

Леклер отказался заменить Хэмилтона в Mercedes

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Комментарии
Леклер отказался заменить Хэмилтона в Mercedes
Автор:
, редактор

Шарль считает, что в Ferrari ему лучше

Льюис Хэмилтон пока не подписал новый контракт с Mercedes и уже заявил, что не гарантирует своего выступления в Формуле 1 в следующем году.

В случае, если шестикратный чемпион мира решит завершить карьеру, место в лучшей команде Ф1 окажется свободным. Издание Sport Bild спросило у Шарля Леклера, готов ли тот заменить Хэмилтона в Mercedes.

«Нет, спасибо, – ответил монегаск. – Я предпочту остаться в Ferrari.

Mercedes отлично делает свое дело, я сильно уважаю их работу. Но сам предпочитаю быть в Ferrari и делать все, чтобы вернуть команду на положенное ей место.

Я выступаю за Ferrari и горжусь этим. Это легендарная команда и я хочу вернуть ее на вершину. Уверен, мы этого добьемся».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Шарль Леклер
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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