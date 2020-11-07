Леклер отказался заменить Хэмилтона в Mercedes
Шарль считает, что в Ferrari ему лучше
Льюис Хэмилтон пока не подписал новый контракт с Mercedes и уже заявил, что не гарантирует своего выступления в Формуле 1 в следующем году.
В случае, если шестикратный чемпион мира решит завершить карьеру, место в лучшей команде Ф1 окажется свободным. Издание Sport Bild спросило у Шарля Леклера, готов ли тот заменить Хэмилтона в Mercedes.
«Нет, спасибо, – ответил монегаск. – Я предпочту остаться в Ferrari.
Mercedes отлично делает свое дело, я сильно уважаю их работу. Но сам предпочитаю быть в Ferrari и делать все, чтобы вернуть команду на положенное ей место.
Я выступаю за Ferrari и горжусь этим. Это легендарная команда и я хочу вернуть ее на вершину. Уверен, мы этого добьемся».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Шарль Леклер
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин