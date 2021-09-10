Леклер отказался раскрыть детали пятничной поломки

Форма Ferrari в домашней гонке в последнее время является величиной непредсказуемой. Два года назад Шарль Леклер порадовал итальянских тифози победой, а в 2020-м квалифицировался только 13-м.

На этот раз им с Карлосом Сайнсом удалось пробиться на четвертый стартовый ряд субботнего спринта, но сам монегаск не смог выступить в пятницу в полную силу.

«У меня сегодня был сложный день, – признался он в интервью Sky Sports. – В квалификации нам мешала неисправность, причем по ходу всей сессии. Я не готов вдаваться в подробности, но очень надеюсь, что до завтра с ней удастся разобраться. Если нет, то гонки будут для нас очень трудными.

В остальном же все неплохо – честно говоря, я считаю восьмое место неплохим результатом».

На уточняющий вопрос о том, что именно сломалось, Шарль сказал: «Нет, не могу раскрывать детали. Это кое-что в силовой установке, что происходило постоянно. Даже сам не знаю, в чем именно дело, но управлять машиной было крайне сложно».

По ходу заездов Шарль говорил команде по радио о проблемах в фазе торможения двигателем.

Карлос Сайнс, выигравший у партнера по команде 0,048 секунды, назвал свой результат отражением реальной силы Ferrari в Монце.

«С первого же сегмента мы увидели, что, к сожалению, довольно сильно отстаем от первой пятерки, – сказал испанец. – Жаль, ведь нам очень хотелось порадовать тифози.

Нам удавалось прибавлять по ходу сессии, хорошо проезжать круги. Наши результаты с Шарлем очень близки, а значит, они отражают возможности машины».