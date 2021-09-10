Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хорнер: Перес потерял полсекунды, помогая Ферстаппену Следующая / Вольф: Тема с подходящими нам или Red Bull трассами устарела
Формула 1 / Гран При Италии Новость

Леклер отказался раскрыть детали пятничной поломки

Автор:
, Ответственный редактор

Победитель Гран При Италии 2019 года на этот раз стал в квалификации только восьмым. Добиться большего ему помешала техническая неисправность

Леклер отказался раскрыть детали пятничной поломки

Форма Ferrari в домашней гонке в последнее время является величиной непредсказуемой. Два года назад Шарль Леклер порадовал итальянских тифози победой, а в 2020-м квалифицировался только 13-м.

На этот раз им с Карлосом Сайнсом удалось пробиться на четвертый стартовый ряд субботнего спринта, но сам монегаск не смог выступить в пятницу в полную силу. 

«У меня сегодня был сложный день, – признался он в интервью Sky Sports. – В квалификации нам мешала неисправность, причем по ходу всей сессии. Я не готов вдаваться в подробности, но очень надеюсь, что до завтра с ней удастся разобраться. Если нет, то гонки будут для нас очень трудными.

В остальном же все неплохо – честно говоря, я считаю восьмое место неплохим результатом».

На уточняющий вопрос о том, что именно сломалось, Шарль сказал: «Нет, не могу раскрывать детали. Это кое-что в силовой установке, что происходило постоянно. Даже сам не знаю, в чем именно дело, но управлять машиной было крайне сложно».

По ходу заездов Шарль говорил команде по радио о проблемах в фазе торможения двигателем.

Карлос Сайнс, выигравший у партнера по команде 0,048 секунды, назвал свой результат отражением реальной силы Ferrari в Монце.

«С первого же сегмента мы увидели, что, к сожалению, довольно сильно отстаем от первой пятерки, – сказал испанец. – Жаль, ведь нам очень хотелось порадовать тифози.

Нам удавалось прибавлять по ходу сессии, хорошо проезжать круги. Наши результаты с Шарлем очень близки, а значит, они отражают возможности машины».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хорнер: Перес потерял полсекунды, помогая Ферстаппену

Предыдущая новость

Хорнер: Перес потерял полсекунды, помогая Ферстаппену

Следующая новость

Вольф: Тема с подходящими нам или Red Bull трассами устарела

Вольф: Тема с подходящими нам или Red Bull трассами устарела
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Стартовая решетка спринта Гран При Италии

3 ч
2
Формула 1

Aston Martin и Alpine оштрафовали за толчею на пит-лейне

39 мин
3
Формула 1

Вольф пообещал обойтись без командных приказов. До старта спринта

1 ч
4
Формула 1

Субботние гонки Ф1 с 2022 года перестанут быть квалификационными

8 ч
5
Формула 1

Боттас выиграл квалификацию в Монце

3 ч
Самое важное:
Aston Martin и Alpine оштрафовали за толчею на пит-лейне
Формула 1

Aston Martin и Alpine оштрафовали за толчею на пит-лейне

39мин
Вольф пообещал обойтись без командных приказов. До старта спринта
Формула 1

Вольф пообещал обойтись без командных приказов. До старта спринта

1 ч
Судьи Гран При Италии не стали наказывать Мазепина за блокировку
Формула 1

Судьи Гран При Италии не стали наказывать Мазепина за блокировку

2 ч
Вольф: Тема с подходящими нам или Red Bull трассами устарела
Формула 1

Вольф: Тема с подходящими нам или Red Bull трассами устарела

2 ч
Леклер отказался раскрыть детали пятничной поломки
Формула 1

Леклер отказался раскрыть детали пятничной поломки

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Судьи Гран При Италии не стали наказывать Мазепина за блокировку Гран При Италии
Формула 1

Судьи Гран При Италии не стали наказывать Мазепина за блокировку

Боттас выиграл квалификацию в Монце Гран При Италии
Формула 1

Боттас выиграл квалификацию в Монце

«Мы никого не увольняем». Вольф раскрыл детали замены Боттаса на Расселла
Формула 1

«Мы никого не увольняем». Вольф раскрыл детали замены Боттаса на Расселла

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы Гран При Италии
Формула 1

Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы

Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад! Гран При Нидерландов
Формула 1

Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!

Нужно ли было давать очки за «гонку» в Спа? Мнения пилотов Гран При Бельгии
Формула 1

Нужно ли было давать очки за «гонку» в Спа? Мнения пилотов

Ferrari Больше от
Ferrari
Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes Гран При Нидерландов
Формула 1

Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes

Босс Ferrari: Переход на экологичное топливо это большое дело Гран При Нидерландов
Статья с видео
Формула 1

Босс Ferrari: Переход на экологичное топливо это большое дело

Технический брифинг: обновления Ferrari для Зандфорта Гран При Нидерландов
Формула 1

Технический брифинг: обновления Ferrari для Зандфорта

Самое читаемое Сегодня

Стартовая решетка спринта Гран При Италии
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка спринта Гран При Италии

Aston Martin и Alpine оштрафовали за толчею на пит-лейне
Формула 1 Формула 1

Aston Martin и Alpine оштрафовали за толчею на пит-лейне

Вольф пообещал обойтись без командных приказов. До старта спринта
Формула 1 Формула 1

Вольф пообещал обойтись без командных приказов. До старта спринта

Субботние гонки Ф1 с 2022 года перестанут быть квалификационными
Формула 1 Формула 1

Субботние гонки Ф1 с 2022 года перестанут быть квалификационными

Боттас выиграл квалификацию в Монце
Формула 1 Формула 1

Боттас выиграл квалификацию в Монце

Завал в спринте и Хэмилтон в лидерах. Пять прогнозов на Монцу
Формула 1 Формула 1

Завал в спринте и Хэмилтон в лидерах. Пять прогнозов на Монцу

Хорнер: Перес потерял полсекунды, помогая Ферстаппену
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Перес потерял полсекунды, помогая Ферстаппену

Из-за хэштега Мазепина эксперты «уволили» Джовинацци
Формула 1 Формула 1

Из-за хэштега Мазепина эксперты «уволили» Джовинацци

Самое важное:

Aston Martin и Alpine оштрафовали за толчею на пит-лейне
Формула 1 Формула 1

Aston Martin и Alpine оштрафовали за толчею на пит-лейне

Вольф пообещал обойтись без командных приказов. До старта спринта
Формула 1 Формула 1

Вольф пообещал обойтись без командных приказов. До старта спринта

Судьи Гран При Италии не стали наказывать Мазепина за блокировку
Формула 1 Формула 1

Судьи Гран При Италии не стали наказывать Мазепина за блокировку

Вольф: Тема с подходящими нам или Red Bull трассами устарела
Формула 1 Формула 1

Вольф: Тема с подходящими нам или Red Bull трассами устарела

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.