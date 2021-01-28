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Леклер отказался давать советы Сайнсу

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Леклер отказался давать советы Сайнсу
Автор:
, редактор

Шарль не увидел у новичка Ferrari потребности в советах

Накануне Карлос Сайнс впервые сел за руль болида Ferrari, приняв участие в тестах во Фьорано на машине 2018 года. В тестах участвовал и его напарник Шарль Леклер, который выступает за Скудерию уже третий год.

Сайнс мог бы ожидать советов от более опытного в этой команде напарника, однако Леклер считает, что посоветовать испанцу ему нечего.

«Раз он столь многого добился, то мои советы ему уже не нужны, – сказал Леклер итальянской прессе. – Он отлично знает, что делает, а тесты ему нужны, чтобы увереннее почувствовать себя с командой. Я просто чуть лучше знаю команду, вот и все. Я внимательно следил за Карлосом и могу только пожелать ему удачи».

Сайнс, в свою очередь, заявил, что намерен продолжать работать в своем стиле: «Мой способ работы и мой характер привели меня сюда, так что я продолжу в том же духе. Бояться тут нечего».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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