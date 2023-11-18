Леклер остался недоволен выступлением в квалификации, даже несмотря на поул
Пилот Ferrari признался, что недостаточно хорошо справился с работой по ходу субботней сессии в Лас-Вегасе
Шарль Леклер показал лучшее время в каждой из трех частей квалификации на новой городской трассе Ф1. Он завоевал 23-й поул в карьере, опередив на 0,044 секунды своего партнера по Скудерии Карлоса Сайнса.
Примечательно, что под клетчатым флагом монегаск начал быструю попытку после всего одного разгонного, тогда как до этого по ходу сессии все гонщики использовали по два, чтобы прогреть шины. Из-за этого на первом секторе время Леклера оказалось хуже, чем до этого, однако затем пилот добавил в темпе.
Макс Ферстаппен, который попробовал использовать ту же тактику, вообще прервал попытку и свернул на пит-лейн, оставшись позади пары Ferrari. Сайнс, который и под клетчатым флагом использовал два разгонных круга, начнет гонку только 12-м из-за штрафа за замену компонентов мотора.
«Это замечательный этап, и стартовать здесь с поула будет очень круто, – сказал Леклер в интервью после финиша. – Но меня расстроили собственные круги в третьем сегменте. Я справился с работой недостаточно хорошо, пусть этого и хватило для поула. Так что задача выполнена».
Гонщик продолжил: «Думаю, самым лучшим был мой круг во втором сегменте. Так как трасса становилась быстрее, я должен был серьезно добавлять в финале, но не сделал этого (разница по времени составила всего несколько сотых – прим.ред.). Впрочем, повторюсь, что не вправе жаловаться, стартуя с поула».
Шарль признался, что удержать добытое преимущество в гонке ему будет непросто.
«Важно сделать все, что в наших силах, – сказал он. – Обычно в гонках мы смотримся не столь сильно. Потому в этот раз важно сделать все правильно и добиться своего».
Шарль Леклер не выигрывал в Ф1 с Гран При Австрии летом 2022 года.
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