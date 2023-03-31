Леклер остался доволен пятницей в Мельбурне
Пилот Ferrari отметил изменения к лучшему в поведении своей SF-23 по ходу пятничных сессий третьего этапа сезона
Для Скудерии австралийский уик-энд начался с пятого и шестого времени в первой тренировке, а продолжился вторым результатом Шарля Леклера в «полудождевой» дневной сессии.
Он уступил четыре десятых Фернандо Алонсо из Aston Martin, причем оба показали свои результаты на одинаковой резине Medium.
«Нам еще надо поработать с настройками, но ощущения от машину уже получше, чем на двух первых этапах. И это позитивно, – рассказал монегаск. – Пожалуй, вторая тренировка вообще получилась лучшей в сезоне. Может, это не так и важно, но хотя бы мы все сделали правильно.
Теперь до завтра надо продвинуться еще на два шага в верном направлении. Мы надеемся быть ближе к Red Bull в квалификации, но еще больше рассчитываем сократить свое отставание в гонке».
Шарль добавил, что пока SF-23 выглядит сильнее в конфигурации с пустым баком, однако команда прикладывает серьезные усилия, чтобы добавить ей скорости в гоночной конфигурации.
«По субботам мы близки к лидерам, – объяснил он. – Говорить о расстановке сил на гонку сложнее, так как дождь заставил всех отказаться от сликов. Так что нам придется выходить на старт в известном смысле вслепую. Наверное, стоит посвятить финальную тренировку длинным сериям кругов, чтобы собрать больше информации».
Карлос Сайнс показал во второй тренировке пятое время – таким образом, Ferrari стала единственной командой, оба гонщика которой завершили сессию в шестерке лидеров.
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