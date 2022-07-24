Леклер опроверг отказ техники и взял вину за аварию на себя

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Шарль Леклер выиграл поул Гран При Франции и лидировал в гонке с самого старта. На первых кругах он успешно сдерживал атаки Макса Ферстаппена, а когда у того стала уходить резина, сумел оторваться и вынудил соперника совершить ранний пит-стоп.

Все выглядело так, что Леклер уверено идет к победе в Гран При, но на 18-м круге в 11-м повороте он вылетел в отбойник.

Сразу после удара Леклер пожаловался по радио на проблемы с педалью газа, и мы предположили, что она могла заклинить, как уже было на предыдущем этапе в Австрии. На выходе из поворота избыточный газ как раз мог бы привезти к заносу и развороту.

Однако добравшись до паддока и пообщавшись с командой, Леклер признал, что видимо причиной заноса была его собственная ошибка.

«Нет, это была не поломка, точнее я сам пока точно не знаю, – сказал Леклер. – Но на данный момент произошедшее больше похоже на то, что это моя собственная ошибка. Авария стала огромным разочарованием. Я чувствовал, что с начала сезона выступаю на наивысшем уровне за всю свою карьеру, но это ничего не значит, пока я продолжаю допускать ошибки.

Из-за собственных ошибок я уже потерял 32 очка. Сегодня я мог заработать 25 очков и еще семь я потерял из-за своего разворота в Имоле. В конце сезона может оказаться, что ровно столько я проигрываю в борьбе за титул.

В общем, до конца года я больше не могу позволить себе ни одной подобной ошибки, иначе нет никаких надежд на победу в чемпионате.

Я до самого последнего шанса буду верить в возможность завоевать титул, буду бороться до конца. Но сейчас моя ситуация выглядит паршиво».

Дополнительная информация: Льюис Дункан