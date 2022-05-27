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Формула 1 / Гран При Монако Отчет о тренировке

Леклер опередил Переса и Сайнса в первой сессии в Монако

Три гонщика уложились в 0,070 секунды, Макс Ферстаппен остался четвертым после ошибки в первом повороте

Александр Кабановский
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Леклер опередил Переса и Сайнса в первой сессии в Монако
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Впервые в новейшей истории Гран При Монако стартовал не в традиционный четверг, а в пятницу, как прочие этапы сезона. По итогам первой пятничной тренировки, прошедшей под ярким средиземноморским солнцем, можно говорить о почти полном равенстве сил между Ferrari и Red Bull.

Самой быстрой в пятницу оказалась более жесткая резина Medium. Именно на ней Шарль Леклер совершил круг по домашней трассе за 1:14.531 и возглавил протокол. Однако соперники оказались совсем рядом. Серхио Перес отстал на 0,039 секунды, Карлос Сайнс – на 0,070. 

Новый лидер сезона Макс Ферстаппен занимал первую позицию в тот момент, когда за 15 минут до конца заездов заблокировал колеса на торможении перед первым поворотом, проехал по прямой в зону безопасности и испортил комплект резины. После этого голландец уже не улучшил свой результат, оставшись четвертым. Его отставание составило 0,181 секунды. 

По ходу часовой тренировки многие гонщики ошибались в первом повороте, а также срезали «эски» после тоннеля и у бассейна, но все машины остались целыми. Единственный раз красный флаги понадобились, когда на въезде в боксы из-за проблем в коробкой передач остановилась Haas Мика Шумахера. 

Ландо Норрис, который не полностью выздоровел после недавней ангины, показал пятый результат, Даниэль Риккардо подтвердил скорость McLaren седьмым временем. Интервал между напарниками составил всего 0,101 секунды, но в него все же сумел вклиниться Пьер Гасли из AlphaTauri.

Джордж Расселл, Mercedes W13

Джордж Расселл, Mercedes W13

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Пилоты Mercedes завершили сессию восьмым и десятым. По ходу заездов оба жаловались команде по радио, что машины вновь раскачивает на высокой скорости. Джордж Расселл уступил лучшему времени семь десятых, Льюис Хэмилтон – почти целую секунду. 

Также в десятку пробился Себастьян Феттель, при этом пилот Aston Martin оказался единственным в верхней половине протокола, кто проехал свой лучший круг на самом мягком составе Soft.  

Гонщики Alpine и Williams, обычно быстрые в пятницу, на этот раз не показали особенной скорости. Правда, Алекс Элбон все же стал лучшим, но только по пройденной дистанции – 39 кругов. 

Валттери Боттас не показал зачетного времени из-за технических проблем с Alfa Romeo. По радио финн упомянул проблемы с блоком педалей и после остановки у гаража команды больше не выезжал на трассу. 

Результаты первой тренировки Гран При Монако

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari 29 1'14.531  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull 30 1'14.570 0.039
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari 28 1'14.601 0.070
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 26 1'14.712 0.181
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 31 1'15.056 0.525
6 France Пьер Гасли AlphaTauri 33 1'15.083 0.552
7 Australia Даниэль Риккардо McLaren 33 1'15.157 0.626
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 34 1'15.211 0.680
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 33 1'15.387 0.856
10 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 29 1'15.499 0.968
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri 36 1'15.536 1.005
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 26 1'15.539 1.008
13 Spain Фернандо Алонсо Alpine 28 1'15.749 1.218
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas 30 1'15.806 1.275
15 Thailand Александр Элбон Williams 39 1'16.110 1.579
16 France Эстебан Окон Alpine 24 1'16.315 1.784
17 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 27 1'16.417 1.886
18 Canada Николя Латифи Williams 30 1'17.714 3.183
19 Germany Мик Шумахер Haas 12 1'18.636 4.105
20 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 2    
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