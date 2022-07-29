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Формула 1 / Гран При Венгрии Отчет о тренировке

Леклер опередил Норриса по итогам пятницы в Венгрии

Шарль подтвердил лидерство Ferrari на «Хунгароринге», Макс Ферстаппен остался только четвертым

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер опередил Норриса по итогам пятницы в Венгрии
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Если в первой пятничной тренировке темп Ferrari и Red Bull казался очень близким, то спустя два часа, когда гонщики вернулись на трассу в пригороде Будапешта, картина оказалась уже другой. 

Скудерия сохранила лидерство благодаря кругу Шарля Леклера за 1:18.445 на мягких шинах Soft, но главным преследователем неожиданно оказался не Макс Ферстаппен, а Ландо Норрис из McLaren.

Британец отстал на 0,217 секунды и в свою очередь опередил на несколько тысячных Карлоса Сайнса. Лишь следом в протоколе расположился лидер сезона – впрочем, отставание Макса,  который сообщил команде о вибрации машины в поворотах, также оказалось небольшим – 0,289.

В первую десятку, которая целиком уложилась в одну секунду, вошли еще шесть пилотов из шести разных команд. В их число вошел и Джордж Расселл из Mercedes, тогда как Льюис Хэмилтон за рулем второй W13 остался лишь 11-м. По ходу сессии семикратный чемпион жаловался на нестабильность и не лучший баланс шасси.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Даниэль Риккардо подтвердил силу McLaren пятым временем, тогда как Фернандо Алонсо в день 41-летия показал шестую скорость. Следом в протоколе расположился еще один чемпион мира Себастьян Феттель.

Серхио Перес вновь, как и в первой тренировке, не смог угнаться за партнером по Red Bull, всего 0,014 секунды ему уступил вернувшийся за руль Валттери Боттас.

Лишь гонщики Haas и Williams в полном составе остались во втором десятке, причем Алекс Элбон стал автором самого серьезного происшествия по ходу часовых заездов: англо-тайца закрутило в первом повороте – по всей видимости, из-за неполадок в тормозной системе. 

Результаты второй тренировки Гран При Венгрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 27 1'18.445  
2 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 29 1'18.662 0.217
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 29 1'18.676 0.231
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 26 1'18.728 0.283
5 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 27 1'18.872 0.427
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 30 1'19.049 0.604
7 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 31 1'19.253 0.808
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 28 1'19.355 0.910
9 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 28 1'19.397 0.952
10 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 30 1'19.411 0.966
11 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 23 1'19.547 1.102
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 26 1'19.605 1.160
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 27 1'19.614 1.169
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 30 1'19.702 1.257
15 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 28 1'19.730 1.285
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 29 1'19.818 1.373
17 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 28 1'19.985 1.540
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 30 1'20.488 2.043
19 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 31 1'20.521 2.076
20 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 20 1'20.615 2.170
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