Леклер опередил Норриса по итогам пятницы в Венгрии

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Если в первой пятничной тренировке темп Ferrari и Red Bull казался очень близким, то спустя два часа, когда гонщики вернулись на трассу в пригороде Будапешта, картина оказалась уже другой.

Скудерия сохранила лидерство благодаря кругу Шарля Леклера за 1:18.445 на мягких шинах Soft, но главным преследователем неожиданно оказался не Макс Ферстаппен, а Ландо Норрис из McLaren.

Британец отстал на 0,217 секунды и в свою очередь опередил на несколько тысячных Карлоса Сайнса. Лишь следом в протоколе расположился лидер сезона – впрочем, отставание Макса, который сообщил команде о вибрации машины в поворотах, также оказалось небольшим – 0,289.

В первую десятку, которая целиком уложилась в одну секунду, вошли еще шесть пилотов из шести разных команд. В их число вошел и Джордж Расселл из Mercedes, тогда как Льюис Хэмилтон за рулем второй W13 остался лишь 11-м. По ходу сессии семикратный чемпион жаловался на нестабильность и не лучший баланс шасси.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Даниэль Риккардо подтвердил силу McLaren пятым временем, тогда как Фернандо Алонсо в день 41-летия показал шестую скорость. Следом в протоколе расположился еще один чемпион мира Себастьян Феттель.

Серхио Перес вновь, как и в первой тренировке, не смог угнаться за партнером по Red Bull, всего 0,014 секунды ему уступил вернувшийся за руль Валттери Боттас.

Лишь гонщики Haas и Williams в полном составе остались во втором десятке, причем Алекс Элбон стал автором самого серьезного происшествия по ходу часовых заездов: англо-тайца закрутило в первом повороте – по всей видимости, из-за неполадок в тормозной системе.

Результаты второй тренировки Гран При Венгрии