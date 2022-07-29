Леклер опередил Норриса по итогам пятницы в Венгрии
Шарль подтвердил лидерство Ferrari на «Хунгароринге», Макс Ферстаппен остался только четвертым
Если в первой пятничной тренировке темп Ferrari и Red Bull казался очень близким, то спустя два часа, когда гонщики вернулись на трассу в пригороде Будапешта, картина оказалась уже другой.
Скудерия сохранила лидерство благодаря кругу Шарля Леклера за 1:18.445 на мягких шинах Soft, но главным преследователем неожиданно оказался не Макс Ферстаппен, а Ландо Норрис из McLaren.
Британец отстал на 0,217 секунды и в свою очередь опередил на несколько тысячных Карлоса Сайнса. Лишь следом в протоколе расположился лидер сезона – впрочем, отставание Макса, который сообщил команде о вибрации машины в поворотах, также оказалось небольшим – 0,289.
В первую десятку, которая целиком уложилась в одну секунду, вошли еще шесть пилотов из шести разных команд. В их число вошел и Джордж Расселл из Mercedes, тогда как Льюис Хэмилтон за рулем второй W13 остался лишь 11-м. По ходу сессии семикратный чемпион жаловался на нестабильность и не лучший баланс шасси.
Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Даниэль Риккардо подтвердил силу McLaren пятым временем, тогда как Фернандо Алонсо в день 41-летия показал шестую скорость. Следом в протоколе расположился еще один чемпион мира Себастьян Феттель.
Серхио Перес вновь, как и в первой тренировке, не смог угнаться за партнером по Red Bull, всего 0,014 секунды ему уступил вернувшийся за руль Валттери Боттас.
Лишь гонщики Haas и Williams в полном составе остались во втором десятке, причем Алекс Элбон стал автором самого серьезного происшествия по ходу часовых заездов: англо-тайца закрутило в первом повороте – по всей видимости, из-за неполадок в тормозной системе.
Результаты второй тренировки Гран При Венгрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1'18.445
|2
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|29
|1'18.662
|0.217
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|29
|1'18.676
|0.231
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1'18.728
|0.283
|5
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|27
|1'18.872
|0.427
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|30
|1'19.049
|0.604
|7
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|1'19.253
|0.808
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|28
|1'19.355
|0.910
|9
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|28
|1'19.397
|0.952
|10
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|1'19.411
|0.966
|11
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|23
|1'19.547
|1.102
|12
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|1'19.605
|1.160
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|27
|1'19.614
|1.169
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|30
|1'19.702
|1.257
|15
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|1'19.730
|1.285
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|29
|1'19.818
|1.373
|17
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|28
|1'19.985
|1.540
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|30
|1'20.488
|2.043
|19
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|31
|1'20.521
|2.076
|20
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|20
|1'20.615
|2.170
|Полные результаты
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