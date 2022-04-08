Леклер опередил Ферстаппена по итогам пятницы в Мельбурне

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Вторая тренировка в Альберт-парке показала, что болельщики вправе предвкушать очередное сражение Ferrari и Red Bull по ходу уик-энда. Утреннее солнце скрылось за облаками, и температура заметно упала, однако асфальт остался сухим.

Первым лидером часовой сессии стал Карлос Сайнс, он же удержался впереди после перехода на самые мягкие шины С5 для тренировки квалификационных попыток. Однако затем, когда гонщики стали атаковать на пределе, испанца оттеснили на третью строчку.

Лучшим стал другой представитель Ferrari, лидер нынешнего сезона Шарль Леклер, проехавших круг за 1:18.978. Скорость Макса Ферстаппена по секторам оказалась очень близкой, но пилот Red Bull так и не смог собрать хорошего времени на одном круге. В решающей попытке он выехал с трассы в предпоследнем повороте. Отставание голландца в итоге составило 0,245 секунды, но в реальности он еще ближе к Леклеру.

В концовке сессии, когда пилоты выехали в гоночной конфигурации, лидерами по среднему темпу вновь оказались Шарль и Макс с разницей в пару десятых в пользу первого.

Четвертым, отстав от Сайнса на десятую с небольшим, стал Фернандо Алонсо, его партнер по Alpine Эстебан Окон показал на машине в обновленной ливрее шестое время. Между напарниками в таблице расположился Серхио Перес.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Несмотря на опасную среpre первого поворота, Валттери Боттас подтвердил хорошую форму Alfa Romeo седьмым результатом. Также в десятку вошли оба гонщика McLaren – у Даниэля Риккардо это получилось впервые в сезоне – и Пьер Гасли.

Сильнейшим представителем Mercedes стал Джордж Расселл, который отстал на 1,234 секунды и остался 11-м. Льюис Хэмилтон уступил партнеру по чемпионской команде еще две позиции и запомнился разве что выездом в гравий в 12-м повороте.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, и искры Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

За десять минут до конца заезды пришлось прервать красными флагами, чтобы судьи смогли убрать отлетевший надкрылок от машины Лэнса Стролла, оказавшийся на траектории в 12-м повороте.

По ходу заездов дирекция гонки отметила несколько эпизодов блокировки, которые обещала разобрать после окончания сессии.

Себастьян Феттель не принял участия в тренировке – после утренних проблем на его машине потребовалась замена силовой установки, и сделать это до конца заездов механики Aston Martin не успели.

Кевин Магнуссен, в отличие от немца, проехал 23 круга, однако сразу после этого покинул трассу – команда Haas сообщила о плохом самочувствии гонщика.

Результаты второй тренировки Гран При Австралии