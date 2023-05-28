Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако

Гонщики Ferrari упустили шанс добиться хорошего результата в княжестве из-за того, что после начала дождя еще на круг остались на трассе на сликах – Карлос Сайнс, помимо прочего, именно в этот момент улетел с трассы в повороте «Мирабо» (на фото).

В итоге вместо четвертой и шестой позиций им достались на финише только шестая и восьмая – позади всех принципиальных соперников.

Как рассказал Шарль Леклер, в данном случае неправильно говорить о тактической ошибке – его команда все понимала, но пошла на осознанный риск.

«Когда начался дождь, мы отдавали себе отчет, что рискуем, оставаясь на трассе дольше других, – объяснил монегаск репортерам. – Сейчас, после финиша, проще всего говорить, что нам тоже стоило бы поспешить с переходом на дождевую резину.

Но давайте скажем так: в тот момент, в тех условиях, когда полил дождь, а многие еще оставались на сликах, был смысл чуть задержаться и дождаться машины безопасности. Если бы она выехала, м получили бы пит-стоп без потери времени.

Увы, этого так и не случилось, и в итоге мы потеряли несколько позиций. Но это был наш выбор…»

Шарль Леклер, Scuderia Ferrari Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

По словам Леклера, и на сухой трассе для Ferrari не все складывалось не лучшим образом. Они с Сайнсом стартовали на жестких сликах Hard, но вынуждены были довольно рано сменить их.

«Под конец отрезка с резиной начались сложности, – объяснил Шарль. – Я почувствовал что-то странное. До того шины работали нормально, я старался беречь задние, но в какой-то момент их словно подменили – и все стало сложно.

Так что нам, нет сомнений, придется поработать. Пока контроль за состоянием резины остается нашим слабым местом».