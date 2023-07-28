Леклер объяснил сильную квалификацию в Спа. Дело в нем самом

После двух подряд очень слабых выступлений в Австрии и Венгрии многие поспешили сделать вывод, что в своем нынешнем состоянии Ferrari уже не в силах угнаться за Mercedes и McLaren, не говоря уже о Red Bull.

Однако в квалификации бельгийского Гран При пилоты на алых машинах напомнили о себе. Шарль Леклер показал второе время и будет стартовать с поула после штрафа неудержимого Макса Ферстаппена, Карлос Сайнс займет место во втором ряду.

В интервью сразу после финиша монегаска спросили, что позволило ему так здорово проехать по подсыхающей трассе.

«Неплохая квалификация, особенно с таких условиях, – сказал довольный Шарль. – Всегда сложно собрать быстрый круг [на подсыхающем асфальте]. Я очень много работал над своей скоростью в этих условиях, еще несколько гонок назад мне было в них совершенно некомфортно. И эти усилия, похоже, принесли свои плоды».

Он добавил, что мог показать результат лучше, но никак не потягаться с Ферстаппеном за лучшее время.

«Мы слишком рано поехали на финальную быструю попытку, но Макс сегодня был вне досягаемости, – объяснил Леклер. – Он очень быстр, хотя мы могли оказаться ближе к нему. Но все равно у нас будет в воскресенье отличная стартовая позиция».

Также монегаск рассказал про эпизод во втором сегменте, когда его сдержал на трассе Кевин Магнуссен.

«Неприятный эпизод, – сказал лидер Ferrari. – Он ехал в стену, а затем оказался прямо передо мной. Из-за этого мне пришлось прервать быструю попытку, что увеличило прессинг во время следующей. В тех условиях это было не слишком приятно.

Но, к счастью, все получилось. Но должен сказать, что нам еще нужно очень серьезно работать, если мы хотим догонять Red Bull».

Год назад Шарль стартовал в Спа 15-м из-за штрафа, к финишу пробился на пятое место, но пропустил Фернандо Алонсо из-за штрафа за превышение скорости на пит-лейне.