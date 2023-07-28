Предыдущая / Видео: стартовая решетка Гран При Бельгии Следующая / «Он ехал с амбарными воротами». Вольф объяснил отставание Расселла от Хэмилтона
Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Леклер объяснил сильную квалификацию в Спа. Дело в нем самом

Шарль рассказал, что много работал над своей скоростью на сырой трассе – и в Спа эти усилия принесли свои плоды

Филип Клерен
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

После двух подряд очень слабых выступлений в Австрии и Венгрии многие поспешили сделать вывод, что в своем нынешнем состоянии Ferrari уже не в силах угнаться за Mercedes и McLaren, не говоря уже о Red Bull.

Читайте также:

Однако в квалификации бельгийского Гран При пилоты на алых машинах напомнили о себе. Шарль Леклер показал второе время и будет стартовать с поула после штрафа неудержимого Макса Ферстаппена, Карлос Сайнс займет место во втором ряду. 

В интервью сразу после финиша монегаска спросили, что позволило ему так здорово проехать по подсыхающей трассе. 

«Неплохая квалификация, особенно с таких условиях, – сказал довольный Шарль. – Всегда сложно собрать быстрый круг [на подсыхающем асфальте]. Я очень много работал над своей скоростью в этих условиях, еще несколько гонок назад мне было в них совершенно некомфортно. И эти усилия, похоже, принесли свои плоды».

Он добавил, что мог показать результат лучше, но никак не потягаться с Ферстаппеном за лучшее время.  

«Мы слишком рано поехали на финальную быструю попытку, но Макс сегодня был вне досягаемости, – объяснил Леклер. – Он очень быстр, хотя мы могли оказаться ближе к нему. Но все равно у нас будет в воскресенье отличная стартовая позиция». 

Также монегаск рассказал про эпизод во втором сегменте, когда его сдержал на трассе Кевин Магнуссен. 

«Неприятный эпизод, – сказал лидер Ferrari. – Он ехал в стену, а затем оказался прямо передо мной. Из-за этого мне пришлось прервать быструю попытку, что увеличило прессинг во время следующей. В тех условиях это было не слишком приятно. 

Но, к счастью, все получилось. Но должен сказать, что нам еще нужно очень серьезно работать, если мы хотим догонять Red Bull».

Год назад Шарль стартовал в Спа 15-м из-за штрафа, к финишу пробился на пятое место, но пропустил Фернандо Алонсо из-за штрафа за превышение скорости на пит-лейне.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Видео: стартовая решетка Гран При Бельгии

«Он ехал с амбарными воротами». Вольф объяснил отставание Расселла от Хэмилтона
Филип Клерен Больше от
Филип Клерен
За что уволили Сафнауэра? Новый босс Alpine объяснил

За что уволили Сафнауэра? Новый босс Alpine объяснил

Формула 1

За что уволили Сафнауэра? Новый босс Alpine объяснил За что уволили Сафнауэра? Новый босс Alpine объяснил

Норрис остался доволен квалификацией с «уничтоженным» днищем

Норрис остался доволен квалификацией с «уничтоженным» днищем

Формула 1
Гран При Бельгии

Норрис остался доволен квалификацией с «уничтоженным» днищем Норрис остался доволен квалификацией с «уничтоженным» днищем

Мекис окончательно ушел из Ferrari

Мекис окончательно ушел из Ferrari

Формула 1
Гран При Бельгии

Мекис окончательно ушел из Ferrari Мекис окончательно ушел из Ferrari

Шарль Леклер Больше от
Шарль Леклер
Леклер: Я проиграл квалификацию в одном повороте

Леклер: Я проиграл квалификацию в одном повороте

Формула 1
Гран При Бельгии

Леклер: Я проиграл квалификацию в одном повороте Леклер: Я проиграл квалификацию в одном повороте

Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Бельгии

Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии

Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Бельгии

Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии

Ferrari Больше от
Ferrari
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Венгрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Бельгии

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Бельгии

Стартовая решетка Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Бельгии

Стартовая решетка Гран При Бельгии Стартовая решетка Гран При Бельгии

Самое важное:

«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения

«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения «Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

FE Формула E
Лондон II

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет… Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.