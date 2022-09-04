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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Леклер объяснил причину низкой скорости Ferrari

По словам монегаска, команда не смогла подобрать настройки под шины Hard

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Леклер объяснил причину низкой скорости Ferrari
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Шарль Леклер стартовал вторым в Гран При Нидерландов, однако вместо борьбы с Максом Ферстаппеном за лидерство, он был вынужден отбиваться от пилотов Mercedes, которые во-первых, были быстрее на шинах Hard, а во-вторых сумели лучше беречь резину и выбрали тактику с меньшим количеством пит-стопов, благодаря чему оказались впереди Леклера.

В итоге Mercedes повезло совершить внеплановые пит-стопы в режиме сначала виртуального, а затем (для Джорджа Расселла) и реального автомобилей безопасности.

Таким образом, на рестарте Леклер оказался четвертым, и хотя к финишу он обогнал Льюиса Хэмилтона, у которого остались старые шины, догнать Расселла так и не смог, став лишь третьим.

«Честно сказать, было бы трудно добиться большего, – признался Леклер после гонки. – Нам несколько не повезло с виртуальной машиной безопасности, но я не знаю, каким бы был в ином случае. Макс сегодня был слишком быстр. Ну а потом оказалось, что пилоты Mercedes на жестких шинах также просто летят. Мы же так и не смогли настроить нашу машину под шины Hard. Мы еще проанализируем, почему так случилось.

Что касается моих чемпионских амбиций, то я уже в Спа признавал, что отрыв уже слишком велик. Но мы будем концентрироваться на каждой гонке, стараться победить везде и увидим, к чему нас это приведет».

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