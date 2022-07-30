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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Леклер объяснил поражение в квалификации

По словам гонщика Ferrari, ему помешало изменение погоды

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Леклер объяснил поражение в квалификации
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Шарль Леклер на Ferrari в этом сезоне выиграл больше всего квалификаций Формулы 1. По результатам пятничных тренировок также казалось, что и в Венгрии поул останется за ним.

Однако в финальном сегменте квалификации Леклер сначала не смог перебить время своего напарника Карлоса Сайнса, а затем их обоих неожиданно опередил Джордж Расселл.

«Конечно, я немного расстроен результатами квалификации, даже несмотря на то, что мой главный соперник в чемпионате стартует с конца первой десятки, – сказал Леклер, упоминув Макса Ферстаппена, у которого сломалась силовая установка. – Это должен был быть наш этап, все предвещало, что мы здесь станем доминировать, но в итоге не удалось взять поул.

Сегодня условия на трассе и погода сильно поменялись по сравнению с пятницой. В итоге у меня просто не получалось привести шины в оптимальное рабочее состояние. Из-за этого я не чувствовал уверенности в машине и не мог атаковать на пределе.

Однако в пятницу такого не было, и завтра мы, конечно, рассчитываем выиграть эту гонку. Думаю, как это часто бывает в этом сезоне, решающим станет шинная стратегия и способность контролировать износ резины».

Напомним, что утром в Венгрии прошел дождь, что очевидно повлияло на состояние покрытия трассы.

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