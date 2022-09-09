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Сейчас, когда Ferrari практически потеряла шансы завоевать хоть один титул, болельщики ждут от команды победы на Гран При Италии в Монце. Трибуны трассы в пригороде Милана будут заполнены до отказа – но в самой команде предпочитают быть осторожными в ожиданиях.

Шарль Леклер, с которым связаны главные надежды в тифози, признался, что болельщикам лучше не испытывать завышенных ожиданий. В последних гонках Ferrari не может угнаться за Red Bull – недавний этап на другой быстрой трассе в Спа показал, что RB18 сейчас быстрее всех в пелотоне.

Перед стартом уик-энда монегаск сказал: «Думаю, нас ждет сложный уик-энд. Во всяком случае, на бумаге выходит так. Мы ожидаем очень хорошей скорости от Red Bull. Характеристики трассы не лучшим образом подходят нашей машине.

Но также правда, что в этом году у нас были как неприятные сюрпризы, так и приятные. Потому мы надеемся, что этот уик-энд принесет позитивные неожиданности, а Ferrari сможет превзойти те прогнозы, которые были в теории. Давайте посмотрим».

На длинных прямым в Монце большую роль будет играть эффективность DRS – принято считать, что RB18 по этому показателя превосходит остальные машины. Хотя в некоторых гонках, особенно в первой половине сезона, Ferrari почти не уступала соперникам.

«Думаю, если сравнивать с Red Bull, самой стабильной машиной сезона, мы уступаем на прямых, – признал Шарль. – Максимальная скорость остается их силой. Ferrari быстрее в поворотах, но в Монце их слишком мало, чтобы компенсировать проигрыш на прямых.

Думаю, учетом всех обстоятельств Red Bull выглядит фаворитом уик-энда. Сложно делать какие-то прогнозы по поводу Mercedes, у них постоянные взлеты и падения».

В 2021 году Леклер финишировал в Монце четвертым, его напарник Карлос Сайнс стал шестым. Дубль в гонке после столкновения Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном сделали пилоты McLaren.

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