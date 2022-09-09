Леклер объяснил, почему уик-энд в Монце будет сложным для Ferrari
Лидер Скудерии признал, что длинные прямые домашней трассы не подходят алым машинам
Сейчас, когда Ferrari практически потеряла шансы завоевать хоть один титул, болельщики ждут от команды победы на Гран При Италии в Монце. Трибуны трассы в пригороде Милана будут заполнены до отказа – но в самой команде предпочитают быть осторожными в ожиданиях.
Шарль Леклер, с которым связаны главные надежды в тифози, признался, что болельщикам лучше не испытывать завышенных ожиданий. В последних гонках Ferrari не может угнаться за Red Bull – недавний этап на другой быстрой трассе в Спа показал, что RB18 сейчас быстрее всех в пелотоне.
Перед стартом уик-энда монегаск сказал: «Думаю, нас ждет сложный уик-энд. Во всяком случае, на бумаге выходит так. Мы ожидаем очень хорошей скорости от Red Bull. Характеристики трассы не лучшим образом подходят нашей машине.
Но также правда, что в этом году у нас были как неприятные сюрпризы, так и приятные. Потому мы надеемся, что этот уик-энд принесет позитивные неожиданности, а Ferrari сможет превзойти те прогнозы, которые были в теории. Давайте посмотрим».
На длинных прямым в Монце большую роль будет играть эффективность DRS – принято считать, что RB18 по этому показателя превосходит остальные машины. Хотя в некоторых гонках, особенно в первой половине сезона, Ferrari почти не уступала соперникам.
«Думаю, если сравнивать с Red Bull, самой стабильной машиной сезона, мы уступаем на прямых, – признал Шарль. – Максимальная скорость остается их силой. Ferrari быстрее в поворотах, но в Монце их слишком мало, чтобы компенсировать проигрыш на прямых.
Думаю, учетом всех обстоятельств Red Bull выглядит фаворитом уик-энда. Сложно делать какие-то прогнозы по поводу Mercedes, у них постоянные взлеты и падения».
В 2021 году Леклер финишировал в Монце четвертым, его напарник Карлос Сайнс стал шестым. Дубль в гонке после столкновения Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном сделали пилоты McLaren.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Porsche официально отказалась от планов участвовать в Ф1 с Red Bull
Хорнер прокомментировал развод Red Bull с Porsche: У нас разные ДНК
Самое важное:
FIA опубликовала предварительную стартовую решетку Гран При Италии
Расположение пилотов на решетке в официальном документе оказалось совсем не таким, как рассчитали поклонники спорта
«Пил кофе в паддок-клубе». Де Врис об удивительной субботе в Монце
Всего за несколько часов голландец прошел путь от «скамейки запасных» до восьмого места на стартовой решетке дебютного Гран При
Расселл назвал незаслуженным место в первом стартовом ряду
Пилот Mercedes признался, что слишком слабо провел квалификацию в Монце, потому не особенно рад возможности подняться выше в протоколе из-за наказания соперников
Гран При Италии: дуэли в квалификациях
Если в паре гонщиков Mercedes разница составила всего 0,018 секунды, то в Red Bull – 0,900. Но едва ли не главным героем стал Ник де Врис