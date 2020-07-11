На первом Гран При сезона Формулы 1 пилоты Ferrari стали в квалификации седьмым и 11-м. Второй уик-энд подтвердил, что у команды из Маранелло явные проблемы – на той же трассе в Шпильберге, но уже в условиях сильного дождя, гонщики на SF1000 вновь были очень далеко от лидеров, показав только десятую и 11-ю скорость.

Шарль Леклер, который проиграл Себастьяну Феттелю и впервые за год с лишним не попал в финал, назвал результат отражением реальных возможностей машины.

«К сожалению, когда мы выехали на свежем комплекте [во втором сегменте], дождь усилился, – объяснил монегаск в интервью Sky Sports F1. – Но в любом случае, главная проблема сегодня состояла в том, что мы просто были недостаточно быстры.

И сделать с этим что-то было едва ли возможно. Мы отставали на 1,8 секунды. Надо понять, в чем дело, но это очень много».

Себастьян Феттель добавил, что ему не удавалось нормально прогреть шины: «Они оставались холодными, из-за чего у меня постоянно возникало аквапланирование, особенно под конец второго и третьего сегментов. Завтра будет сухо, но мы должны обязательно разобраться с поведением машины в дождь, чтобы добиться большего в таких условиях в следующий раз».

Ранее в Ferrari говорили, что по ходу второго Гран При сезона сконцентрировались на гоночном темпе, поскольку в воскресенье ожидается сухая погода.

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд