Леклер объяснил аварию в квалификации спринта

Лидер Ferrari выиграл на бакинских улицах вторую квалификацию подряд – после поула главной гонки в субботу утром он завоевал и первую позицию на решетке спринта. Однако уже после завершения быстрой попытки гонщик попробовал проехать еще одну – и врезался в барьер.

По его словам, авария стала следствием износа мягких шин. Правила предписывают использовать в каждом сегменте субботней утренней сессии всего один комплект, тогда как традиционно гонщики получают в квалификации свежую резину для каждого быстрого круга.

«Ехать на Soft в финальном сегменте было не так просто, так как в последний раз мы использовали эти шины вчера, – объяснил пилот. – Да, времени прошло не так много, но условия заметно изменились, так что шины работали иначе. На втором быстром круге задние стали перегреваться.

Я старался атаковать острее, чтобы отыграть время, так как отставал от своего предыдущего графика. Но в итоге потерял контроль над машиной в пятом повороте. К счастью, на итоги сессии это уже не повлияло».

Ошибка гонщика привела к тому, что его напарник Карлос Сайнс, который ехал следом, вынужден был сбросить скорость, из-за чего остался только пятым.

«Я не знал про Карлоса. Обидно, что так вышло, – признался Леклер. – Но мой первый быстрый круг вышел классным, я очень им доволен. Теперь нужно подтверждать свой темп в гонке».

О шансах Ferrari на длинной дистанции Шарль высказался осторожно: «Мы готовы к борьбе, но должны оставаться реалистами. Пока что в гоночной конфигурации мы оказывались в догоняющих. Red Bull каждый раз удается сделать шаг вперед [по сравнению с квалификацией]. Посмотрим, как все сложится в этот раз.

Надеюсь, мы сможем преподнести приятный сюрприз. Наша машина стала чуть лучше. Впрочем, мы получим ответы уже сегодня – в [спринтерской] гонки станет ясно, сколь мы сильны в сравнении с ними».

Из трех прошедших в этом сезоне гонок Леклер смог завершить лишь одну – в саудовской Джидде он финишировал шестым.