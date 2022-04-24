Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Норрис: Не ожидал, что финиширую на подиуме Следующая / Хэмилтон извинился за то, что не смог набрать очков в Имоле
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новость

Леклер объяснил аварию в Имоле: Всему виной жадность

По словам лидера Ferrari, в это воскресенье он все равно не мог финишировать выше третьего места, однако и его потерять очень обидно

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер объяснил аварию в Имоле: Всему виной жадность
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После проигранного старта гонка на трассе Энцо и Дино Феррари превратилась для Шарля Леклера в погоню за соперниками из Red Bull, захватившими лидерство. Монегаск легко разобрался с Ландо Норрисом, который проскочил было вперед, но вот попытки навязать борьбу хотя бы Серхио Пересу ни к чему не привели. 

За семь кругов до финиша Леклер ошибся на входе в связку Варианте Альта, закрутился и задел ограждение. После пит-стопа для замены переднего крыла он финишировал лишь шестым. 

«Ужасно обидно, – признался Шарль в интервью Sky Sports. – Сам разворот – это, конечно, детали и часть гонок, хотя я считаю, что и его сегодня не должно было быть. Но даже без этого я не мог бы финишировать выше третьего места. 

На большее у нас просто не было темпа, но я просто пожадничал – и вынужден был расплачиваться за это потерей семи потенциальных очков, если сравнивать с финишем на третьем месте. Это неприятно. В конце сезона эти очки будут очень важны. И допускать такого вновь просто нельзя.

Это была большая ошибка, которая могла стоить нам куда больше семи очков. Сегодня обошлось этим, но в другой раз может так и не повезти. Так что нам нужно проявлять известную осторожность».

Говоря о сравнении сил Red Bull и Ferrari, он добавил: «Сегодня они были сильнее, чем в трех первых гонках. Ну или как минимум на уровне Джидды. 

Мы имели преимущество в Бахрейне и Австралии, а они – на двух других этапах. Но в целом силы очень близки. Думаю, так будет продолжаться и дальше по ходу сезона». 

После четырех этапов Шарль по-прежнему лидирует в общем зачете Ф1, но отставание Ферстаппена сократилось до 27 очков. В Кубке конструкторов Ferrari всего на 11 баллов впереди Red Bull Racing.

Читайте также:

Дополнительная информация: Филип Клерен

Поделились
Комментарии
Норрис: Не ожидал, что финиширую на подиуме
Предыдущая новость

Норрис: Не ожидал, что финиширую на подиуме
Следующая новость

Хэмилтон извинился за то, что не смог набрать очков в Имоле

Хэмилтон извинился за то, что не смог набрать очков в Имоле
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Большой босс Renault подтвердил сотрудничество с Андретти
Формула 1

Большой босс Renault подтвердил сотрудничество с Андретти

Слухи: две команды Ф1 поменяются пилотами по ходу сезона
Формула 1

Слухи: две команды Ф1 поменяются пилотами по ходу сезона

Марко: Перес уже освоился с машиной, а Макс – пока нет Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Марко: Перес уже освоился с машиной, а Макс – пока нет

Шарль Леклер Больше от
Шарль Леклер
СМИ: Ferrari понизила Леклеру мощность мотора в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

СМИ: Ferrari понизила Леклеру мощность мотора в Имоле

Что мировые СМИ написали про Гран При Эмилии-Романьи Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Эмилии-Романьи

Версия: почему Леклер провалил воскресный старт в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Версия: почему Леклер провалил воскресный старт в Имоле

Ferrari Больше от
Ferrari
Бинотто пообещал существенные обновления Ferrari после Майами Гран При Майами
Формула 1

Бинотто пообещал существенные обновления Ferrari после Майами

Технический анализ: как гранды Ф1 скопировали идею Aston Martin Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Технический анализ: как гранды Ф1 скопировали идею Aston Martin

Марко: Ferrari уступит Red Bull по темпам доработок
Формула 1

Марко: Ferrari уступит Red Bull по темпам доработок

Самое важное:

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams
Формула 1 Формула 1

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.