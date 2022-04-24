Леклер объяснил аварию в Имоле: Всему виной жадность

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После проигранного старта гонка на трассе Энцо и Дино Феррари превратилась для Шарля Леклера в погоню за соперниками из Red Bull, захватившими лидерство. Монегаск легко разобрался с Ландо Норрисом, который проскочил было вперед, но вот попытки навязать борьбу хотя бы Серхио Пересу ни к чему не привели.

За семь кругов до финиша Леклер ошибся на входе в связку Варианте Альта, закрутился и задел ограждение. После пит-стопа для замены переднего крыла он финишировал лишь шестым.

«Ужасно обидно, – признался Шарль в интервью Sky Sports. – Сам разворот – это, конечно, детали и часть гонок, хотя я считаю, что и его сегодня не должно было быть. Но даже без этого я не мог бы финишировать выше третьего места.

На большее у нас просто не было темпа, но я просто пожадничал – и вынужден был расплачиваться за это потерей семи потенциальных очков, если сравнивать с финишем на третьем месте. Это неприятно. В конце сезона эти очки будут очень важны. И допускать такого вновь просто нельзя.

Это была большая ошибка, которая могла стоить нам куда больше семи очков. Сегодня обошлось этим, но в другой раз может так и не повезти. Так что нам нужно проявлять известную осторожность».

Говоря о сравнении сил Red Bull и Ferrari, он добавил: «Сегодня они были сильнее, чем в трех первых гонках. Ну или как минимум на уровне Джидды.

Мы имели преимущество в Бахрейне и Австралии, а они – на двух других этапах. Но в целом силы очень близки. Думаю, так будет продолжаться и дальше по ходу сезона».

После четырех этапов Шарль по-прежнему лидирует в общем зачете Ф1, но отставание Ферстаппена сократилось до 27 очков. В Кубке конструкторов Ferrari всего на 11 баллов впереди Red Bull Racing.

Дополнительная информация: Филип Клерен